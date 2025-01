Ion Țiriac e foc și pară pe politicieni. Magnatul și-a luat înapoi promisiunea de a construi o sală polivalentă în Otopeni

Ion Țiriac spera să primească un ajutor de la stat, în sensul în care să primească terenul de la Primăria Otopeni, iar Guvernul să se ocupe de infrastructura rutieră și de utilități.

„Domnul Ţiriac a venit cu o solicitare pentru infrastructura în domeniul sportului. Mi-a spus: «Marcele, tu nu vezi că noi nu avem o sală polivalentă în Bucureşti?». Sunt receptiv la astfel de inițiative. Cred că putem împreună, pe un proiect pe care domnul Ţiriac doreşte să-l finanţeze, să facem excepţii fiscale. Aşa funcţionează un stat modern” , declara, în octombrie anul trecut, și premierul Marcel Ciolacu.

Totul a rămas în stadiul de proiect. Așa că omul de afaceri s-a supărat. „Domnule, eu am un buget acolo. Am investit, dar nu contează. Am peste 50 de milioane de euro pe care Fundația mi le-a dat pentru o sală polivalentă.

Dar nu o mai fac! Nu mai fac sala, chiar dacă am bani peste poate. Și arena de tenis nu o mai fac acoperită”, a declarat Ion Țiriac pentru Gazeta Sporturilor.

Supărat pe primar și pe premier

Omul de afaceri a susținut că primarul din Otopeni, Silviu Gheorghe, nu l-a susținut. Și nici premierul Marcel Ciolacu nu s-a ținut de cuvânt.

„Primarul din Otopeni, săracul, zice că n-are bani să îngrijească bazinul care e acolo. Dacă facem o sală polivalentă, ne trebuie un teren pentru trei mii de parkinguri. Alea sunt alte șase hectare, șapte hectare”, a menționat Ion Țiriac.

Ion Țiriac promitea anul trecut că va investi într-o sală polivalentă modernă, de minimum, 15.000 de locuri, în Otopeni. Proiectul ar fi costat 100 de milioane de euro, potrivit omului de afaceri.

Complexul ar fi urmat să mai cuprindă, pe lângă sala polivalentă, pentru sporturi cu mingea, și un bazin de înot care să poarte numele Cameliei Potec, o sală de gimnastică numită Nadia Comăneci, o academie de tenis cu 30 de terenuri șamd.

Țiriac City ar fi urmat să fie amplasat lângă Aeroportul Internațional „Henry Coandă”, acolo unde omul de afaceri are deja un patinoar acoperit.