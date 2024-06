Interviu cu un fan Tottenham Hotspur: ce părere au suporterii lui Spurs despre Radu Drăgușin

După victoria impresionantă a României în fața Ucrainei, scor 3 - 0, mulți specialiști și case pariuri online consideră tricolorii favoriți la calificare din Grupa E.

Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren a fost fără îndoială Radu Drăgușin, fundașul României a fost ca un zid în fața porții și a demonstrat de ce Tottenham Hotspur și Bayern Munchen s-au luptat pentru semnătura lui în perioada de mercato din iarnă.

Am stat de vorbă cu un fan înrăit al lui Tottenham pentru a descoperi care este sentimentul în rândul fanilor în legătură cu Drăgușin.

Derek Pugh este un specialist în pariuri sportive pentru un reputat site de profil din Anglia și fan de-o viață a echipei londoneze.

“Cred că există puțină ezitare în rândul fanilor pentru că, deși Drăgușin a jucat în Serie A pentru Genoa, cei mai mulți erau conștienți că Genoa nu este o echipă de top. Performanțele lui ieșeau în evidență, dar mulți oameni nu știau prea multe despre el.”

Era de așteptat să-i fie greu fundașului român să înlocuiască doi apărători foarte buni la Tottenham, cu atât mai mult în mijlocul sezonului când toate meciurile sunt importante. Dar se poate adapta Drăgușin oare la cea mai solicitantă ligă din lume?

“Are cam 1,90 m înălțime, este foarte puternic fizic și, mai important, este curajos, are intervenții hotărâte,” a continuat fanul Spurs. “Ce m-a deranjat urmărindu-i pe Tottenham în sezonul trecut, este că atunci când Drăgușin este introdus de pe banca de rezerve, intră târziu în meci și nu are suficient timp de joc pentru a stabili un parteneriat. Așa că, de exemplu, când a jucat cu Romero spre sfârșitul sezonului, și Van de Ven era pe stânga pentru că Tottenham avea multe accidentări, arăta inconfortabil, pentru că încă nu are idee cum joacă Romero. Cred că s-ar descurca mai bine cu Van de Ven ca partener.”

Sistemul lui Ange Postecoglou este cu doi fundași centrali și foarte ofensiv, astfel că Drăgușin trebuie să se lupte în continuare pentru minute cu doi dintre cei mai buni fundași din Premier League.

“Au fost câteva meciuri spre sfârșitul sezonului în care am observat că avansa mult în teren, așa cum face Romero, el urcă uneori chiar până în atac ca să creeze acel avantaj numeric. Și Drăgușin făcea același lucru din când în când. Cred totuși că este dificil să te obișnuiești cu sistemul atât de diferit față de cel de la Genoa. Dacă te uiți la primele două jocuri pe care le-a jucat, a făcut o mulțime de greșeli pentru că ritmul este foarte intens, trebuie să construiești din apărare pentru a merge înainte. Și este bun cu mingea la picior, dar ca să te obișnuiești cu acel ritm, care este mult mai rapid decât în Serie A, va lua timp,” a declarat Derek Pugh, specialistul în pariuri sportive.

Chiar dacă naționala de fotbal a României a pornit cu așteptări minime la Euro 2024, tricolorii sunt bine poziționați să progreseze din faza grupelor datorită rezultatului istoric în fața Ucrainei.