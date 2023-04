Înlocuitor pentru Mircea Lucescu la Dinamo Kiev. Patronul Igor Surkis a găsit noul antrenor

Mircea Lucescu (77 de ani) s-ar putea despărți la finalul acestui sezon de la Dinamo Kiev, chiar dacă înțelegerea sa va expira abia în vara anului 2024. Rezultatele slabe din campionat – echipa sa e pe locul 4, la 7 puncte distanță de liderul Șahtior -, l-au convins pe Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev, să caute înlocuitor pentru tehnicianul român.

Conform presei ucrainene, Surkis vrea pe banca tehnică un antrenor cu un CV important și care să colaboreze bine cu jucătorii tineri. Primul pe listă a fost Andrii Shevchenko, însă fostul mare jucător al lui AC Milan este implicat în campania de strângere de fonduri pentru Ucraina, astfel că nu își dorește să revină pe banca tehnică.

S-a ajuns apoi la Serhii Rebrov, actualul antrenor al celor de la Al Ain, al cărui contract va expira în această vară. Fosta vedetă a ucrainenilor s-a mai aflat pe banca lui Dinamo Kiev și în perioada 2014-2017, și a mai antrenat la Al Ahli și Ferencvaros. În perioada august 2010 – aprilie 2011, a fost asistentul lui Yurii Kalitvintsev la naționala Ucrainei.

Dacă Mircea Lucescu o va părăsi pe Dinamo Kiev, ucrainenii nu vor fi obligați să îi plătească niciun ban antrenorului român, chiar dacă mai are un an de contract. ”Il Luce” nu are în contract o clauză de despăgubire, iar rezilierea înțelegerii va fi de comun acord.

Românul e dorit în Ligue 1, la Nice

Mircea Lucescu este pe lista lui Nice și, în urmă cu câteva săptămâni, s-ar fi întâlnit cu oficialii clubului francez în Polonia, cerând timp de gândire până în vară. Românul nu vrea să-i părăsească pe cei de la Dinamo Kiev în plin campionat.

La finele anului trecut, Il Luce dezvăluit că a refuzat o ofertă de la Fenerbahce, din motive sentimentale. ”Nu-i pot trăda pe acești oameni. Fenerbahce m-a vrut, dar am spus nu. Locul meu este aici. După aproape un an de război, conflictul pare ceva normal acum. Te uiți pe cer și te gândești că în orice moment poți să vezi o rachetă.

Auzim sunetele avioanelor în timpul meciurilor. Jucăm până alarmele sună, după care trebuie să așteptăm o oră ca situația să fie sub control. Nu știu cine ar fi făcut așa sacrificii în locul meu”, a spus Mircea Lucescu pentru tuttomercatoweb.com.