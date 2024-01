Imagini dezgustătoare cu Martinez și Mbappe, descoperite la un an de la celebrul incident VIDEO

Argentina a câștigat de o manieră impresionantă Cupa Mondială din Qatar, după o finală de poveste cu Franța. A fost 3-3 după prelungiri și 4-2 la loviturile de departajare, unde portarul Dibu Martinez a fost eroul sud-americanilor.

Însă goalkeeper-ul argentinian a devenit și cel mai detestat sportiv de pe planetă, după niște gesturi oribile, de neînțeles la un asemenea nivel. După ce a fost desemnat portarul finalei și al turneului, Martinez și-a pus trofeul în dreptul organelor genitale și a făcut mai multe semne obscene către Kylian Mbappe. Iar în vestiar a mai comis-o o dată, strigând: „Un moment de reculegere pentru....Mbappe!“

La un an de la acele gesturi a mai apărut o filmare cu același protagonist în prim-plan și tot cu starul francez pe post de victimă. La loviturile de departajare, înainte ca Mbappe să execute, Dibu Martinez s-a dus spre el și a făcut un gest similar celui care a stârnit revoltă, la festivitatea de premiere. Imaginile au fost publicate în documentarul "Captains of the World", care a fost lansat pe o celebră platformă de streaming.

Pe 18 decembrie s-a împlinit un an de când Argentina a cucerit Cupa Mondială pentru a 3-a oară în istorie, după reușitele din 1978 și 1986. "A fost un lucru stupid, pe care l-am făcut cu băieţii. Este singurul lucru de care nu sunt mândru", a declarat portarul sud-american într-un interviu acordat în urmă cu jumătate de an postului de televiziune ESPN.