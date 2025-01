Ianis Hagi scoate bani din piatră seacă. Fotbalistul nu-și ține banii la ciorap

Ianis Hagi (26 de ani), sub contract din 2020 cu scoțienii de la Glasgow Rangers, își investește banii câștigați din fotbal.

Ianis Hagi a cumpărat recent mai multe apartamente într-un ansamblu rezidențial de lux din nordul Bucureștiului, socotită cea mai bogată zonă a Capitalei. Fotbalistul lui Rangers s-a alăturat altor vedete devenite ambasadori ai proiectului imobilar My Place North din Pipera, precum Cristina Neagu, Gică Popescu, Dan Petrescu, Elizabeth Omoregie sau Mihaela Buzărnescu. De asemenea, fotbaliști de la CFR Cluj fac reclamă proiectului.

Afaceri în familie

Prețurile locuințelor în complexul în care a ales să investească Ianis Hagi încep de la ‍70.000 de euro, un studio, și ajung până la 550.000 de euro, un penthouse cu patru camere. Termenul de finalizare a apartamentelor este decembrie 2025, iar până atunci Ianis Hagi verifică de câte ori are ocazia stadiul lucrărilor.

Ianis Hagi câștigă la Rangers un salariu săptămânal de 25.000 de euro și face totul posibilul ca banii săi să circule. Fiul lui Gică Hagi încearcă să dezvolte și alte afaceri. Ianis este asociat cu mama lui, Marilena Hagi, în firma de de publicitate „Future of the Game Company SRL”, dar și cu verișoara lui, Maria Popescu, fiica lui Gică Popescu, într-o societate de comerț online, „I am Eyewear SRL”, scrie fanatik.

I se cere reducerea salariului, pentru a i se prelungi contractul

Ianis are un viitor incert în Scoția. Contractul cu Rangers îi expiră la finele sezonului în curs, a anunțat managerul Philippe Clement. Internaționalul român și șefii lui Rangers n-au demarat încă negocierile pentru prelungirea colaborării dincolo de 1 iulie 2025, data la care tricolorului îi expiră actualul angajament.

Însă au început „tatonările”. Iar Ianis are parte de un mic șantaj. Managerul Philippe Clement susține că românul va trebui să accepte o reducere a actualului contract, pentru a spera să rămână, iar Rangers News dezvăluie că românul n-ar fi dispus să prelungească chiar în orice condiții.

Potrivit Daily Record, Ianis este dispus să asculte propunerea clubului. Însă, va semna „doar dacă noile condiții vor fi ok pentru toate părțile”. În pauza de iarnă, când lucrurile nu mergeau pentru bine pentru jucător, căruia inclusiv selecționerul Mircea Lucescu i-a cerut să-și găsescă o echipă la care să fie titular, numele lui Hagi junior a fost vehiculat pentru un transfer.