Haos la Rapid. Adrian Mutu își atacă propriii jucători: „Aroganți, superficiali, iresponsabili”

Adrian Mutu nu a putut digera înfrângerea Rapidului cu Hermannstadt, scor 0-1. Antrenorul giuleștenilor și-a luat la țintă jucătorii, acuzându-i că sunt aroganți și superficiali.

„Concluziile sunt simple, mai ales după prima repriză, când am jucat slab. Nu am avut ritm, am luat decizii proaste, am fost aroganți, iresponsabili, superficiali. Nu meritam să câștigăm. Era normal să schimb primul 11, pentru că veneam după 3 meciuri în 7 zile.

În afară de Ongenda, care era o decizie asumată, pentru că avea nevoie de minute, ceilalți au rămas datori față de mine, de public. Aroganța ne-a costat. Credeam că am câștigat înainte să intrăm pe teren, iar fotbalul ne-a pedepsit. Chiar dacă am ratat penalty, nu meritam mai mult.

Fotbalul ne-a dat o lecție. Ignat e singura notă pozitivă de azi, el a fost singurul care a jucat bine”, a declarat Adrian Mutu la Orange Sport.

Era sigur cu Dugandzic va rata penalty-ul

Elevii săi au avut șansa egalării în minutele de prelungire, însă croatul Dugandzic a ratat un penalty ilar acordat de ”centralul” partidei. „Dugandzic ar trebui să fie supărat, eram sigur că ratează penalty, pentru că nu a fost seara noastră. Fotbalul nu îți dă dacă nu meriți. Suntem analizați, așa cum și noi analizăm. Ar trebui să schimbe modul de executare al penalty-urilor, pentru nu poți bate mereu la fel.

Nu îl putem scoate țap ispășitor pe el, a intrat în repriza a doua și echipa a jucat mai bine. Prima repriză am jucat prost. Trebuia să avem jucători cu minute, să îi rulăm, a fost un prim 11 asumat. Vine play-off-ul, au nevoie de minute.

Nu suntem la un nivel ridicat din punctul ăsta de vedere, al lotului. Când mai suntem și aroganți, nu avem cum să câștigăm. Începe play-off-ul de săptâmâna viitoare. Nu se poate să joci doar din gleznă, sper că au învățat ceva, pentru că eu am învățat din seara asta. Trebuie să dai totul. Să folosească toate calitățile în favoarea echipei, nu să joace pentru ei”, a încheiat Mutu.

Rapid se află pe locul 4 în Superliga, la 9 puncte de liderul Farul.