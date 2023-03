România oferă adevărate „bijuterii“ fotbalistice: Golul Rapidului poate ajunge la Gala FIFA VIDEO

Superliga românească oferă, periodic, meciuri extrem de slabe, care au, totuși, un efect benefic: pot fi folosite pe post de „somnifer“, fără efecte secundare! Pentru că nivelul jocului e atât de scăzut, încât marea provocare e să reziști cu ochii deschiși, în fața televizorului, până la final.

Și, totuși, etapa a 28-a a însemnat excepția de la regulă! Pentru că a oferit nu un meci, ci chiar două partide bune în care s-au și înscris niște goluri superbe. Prima a fost Farul – Sepsi, scor 2-0, în care puștiul Adrian Mazilu (17 ani) a finalizat o acțiune personală, în minutul 45+3, pentru un gol de senzație.

Dar adevărata „bijuterie“ fotbalistică a venit, miercuri seară, în partida Botoșani – Rapid, scor 1-2.

Pe lângă faptul că finalul a fost dramatic, cu gazele egalând, în minutul 90, prin Camara, golul care a stabilit scorul final a fost, pur și simplu, demențial! Fundașul Dragoș Grigore (36 de ani), fost internațional, introdus pe teren de Mutu pentru conservarea rezultatului la scorul de 1-0, a apărut în careul Botoșaniului și a înscris pentru 2-1 cu o foarfecă fabuloasă!

După meci, portarul Rapidului, Horațiu Moldovan, cel care a declanșat acțiunea golului de 2-1 cu o minge aruncată în zona careului advers, a remarcat, pe bună dreptate, că golul lui Grigore poate ajunge la Gala FIFA din 2024.

„Ne bucurăm că am învins și pentru felul în care am învins. Probabil, Grigore va fi chemat la gala FIFA, pentru golul anului. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa, că i-am făcut fericiți pe acești suporteri care sunt alături de noi și au făcut o deplasare extraordinar de lungă“, a spus Moldovan, cu o prestație excelentă, la Botoșani.

Marcatorul golului magnific de 2-1, Dragoș Grigore, a rămas calm, cu picioarele pe pământ, așa cum a fost toată cariera lui: „Agonie, extaz, cred că au fost toate ingredientele, dar cel mai important e că am plecat cu cele trei puncte. Când ești egalat pe final, te doare, dar important e că am avut putere și am crezut până la final. Rapidul speră, Rapidul va juca meci de meci la victorie, Rapidul arată bine, și-a îndeplinit obiectivul principal, accederea în play-off. Mai sunt două etape din campionatul regulat și după vom trage linie, vedem unde ne vom poziționa și la ce distanță vom fi de primele locuri“.