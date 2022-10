Halep, trădată: „I s-a pus ceva în mâncare“. Postarea care aruncă în aer cazul de dopaj

Simona Halep (31 de ani, 10 WTA) are cinci zile de când a apărut în presă cu știrea depistării unei substanțe interzise în organismul ei și, la cum evoluează lucrurile, poate stabili un record mondial. Pentru că rar s-a văzut ca un subiect să genereze atât de multe reacții într-o perioadă atât de scurtă. Nici măcar povestea dopajului Mariei Șarapova n-a fost întoarsă pe toate fețele, cu o intensitate atât de mare!

După o avalanșă de speculații, acum apare o nouă teorie despre modul în care Roxadustat, substanța aflată pe lista celor interzise, a ajuns în organismul fostului lider mondial. Luni seară, doctorul Dana Safta, la care „Simo“ a apelat în ultimii ani cu diverse probleme medicale, a apărut la postul Antena 3 CNN și a vorbit despre acest caz de dopaj.

Dana Safta a respins categoric varianta ca Halep să fi luat Roxadustat, cu dorința explicită de a-și mări capacitatea de efort. Mai mult, în susținerea afirmației sale, Dana Safta a prezentat situația testelor antidoping la care a fost supusă „Simo“, în ultima perioadă. Toate au fost negative, cu excepția testului făcut, la New York, în timpul US Open. Aici, Halep a fost însoțită la turneu de fostul ei soț, Toni Iuruc. La scurt timp după revenirea de la New York, cei doi au divorțat.

Revenind la declarațiile oferite de Dana Safta, la Antena 3 CNN, ele au fost urmate de o postare făcută pe Facebook de jurnalista Oana Zamfir. Care a și avansat trei modalități în care Roxadustat putea să ajungă în organismul Simonei, la New York, unde aceasta a avut singurul test pozitiv.

Ce a scris Oana Zamfir pe Facebook?

Doctorul Dana Safta: cum a ajuns substanța interzisă în probele Simonei Halep

Foarte importante argumentele și probele aduse în cazul Simonei Halep de doctorul și prietena sa apropiată, dr Dana Safta, fost director al Spitalui Elias și un nume extrem de respectat în medicina românească! Cu știinta și cu logica aduse argumentele, nu doar cu suflet și respect! (Altfel, au fost personaje care să-și arate și în aceste zile caracterul mizerabil)

1. Simona a fost testată negativ pe 3 august la Toronto (turneu pe care l-a și câștigat).

2. A fost testată negativ pe 26 august la US Open. Pe 29 iese testul pozitiv. Urme infime din această substanță (n.r. – Roxadustat), nu ca și cum i-ar fi fost administrată o pastilă în aceste 3 zile.

3. Pe 11 septembrie Simona e supusă operației la nas. În pregătirea ei face analize și teste de coagulare. Ies perfect. Or, spune dr Dana Safta, intersecția substanței interzise cu medicația cronică a Simonei (Euthyrox și anticoncepționale) ar fi determinat probleme de coagulare, tromboze, în niciun caz n-ar fi ieșit probele perfecte.

4. Din clipa în care iese proba pozitivă de la US Open, Simona se trezește la ușă cu antidopingul românesc. Probele ies tot negative.

Bun, deci fără dubiu că Simona nu doar că nu a luat în cunoștință de cauză acest medicament, nu l-a luat deloc.

Și atunci cum a ajuns substanța în probele Simonei?

Ipotezele Danei Safta (perfect articulate și asumate ca medic, nu ca prietenă) sunt următoarele:

*Probele au fost contaminate la laboratorul unde a fost efectuat testul.

*Suplimentele de recuperare pe care le-a băut în timpul meciului au fost contaminate în fabrica în care au fost produse (și lotul poate fi verificat).

*Dana Safta nu a exclus nici ca cineva să-i fi pus ceva în mâncare Simonei, precizând însă că e greu de crezut că acel cineva ar fi putut s-o dușmănească atât de tare, încât să facă asta.