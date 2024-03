Halep, culisele unei invitații la Miami: directorul turneului a povestit ce a stat în spatele alegerii Simonei

Simona Halep (32 de ani), fără clasament WTA în acest moment, are două opțiuni, în viitoul apropiat, pentru a juca la turneele importante de tenis. Fie că pornește din calificări, având nevoie de două sau trei victorii pentru a urca pe tablou, fie că primește wild-card-uri (n.r. – invitații) din partea organizatorilor. La Miami Open (19-31 martie), misiunea româncei a fost simplificată, având în vedere că s-a aplicat a doua variantă.

Faptul că Halep a primit un wild-card, la doar câteva ore după reducerea suspendării ei de către TAS, a surprins. Pentru că decizia de la Lausanne era una imprevizibilă și a venit când mai erau doar câteva zile până la startul Miami Open. În acest context, directorul competiției, James Blake a povestit derularea evenimentelor, înainte ca Halep să fie invitată la Miami. Potrivit Eurosport, Blake a oferit culisele acestei decizii în cadrul podcastului „Served with Andy Roddick“.

Ce a povestit James Blake?

*Eu sunt de vină pentru asta (n.r. – invitația primită de Simona Halep). Am avut senzaţia că trebuie să fim pregătiţi în cazul în care Simona Halep va primi în timp util un verdict favorabil din partea TAS. Am discutat mult despre cine trebuie să primească wildcard-uri şi eu am fost cel care a decis să păstrăm unul pentru orice eventualitate. Au mers toţi pe mâna mea şi acum o avem pe Simona prezentă la Miami.

*Nu trebuie pusă presiune pe o jucătoare care a absentat pentru o perioadă atât de lungă. Va fi determinant pentru traiectoria ei să ia lucrurile treptat şi să revină la forma normală în timp. Nu trebuie să o omorăm (n.r. – pe Halep) cu aşteptări nefondate.