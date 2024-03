Gigi Becali revine: fotbalistul care dispare după chinul cu Voluntari. „Voiam să îl scot în minutul 25”

Cum FCSB merge ceas, dacă nu ca joc, măcar prin prisma rezultatelor, Gigi Becali se simte dator să intervină, așa cum a făcut-o în fiecare sezon cu rezultatele bine-știute: 9 ani în care roș-albaștrii nu au câștigat campionatul.

La meciul Voluntari - FCSB 1-2, patronul a fost chiar în tribună, după o lungă pauză în care a stat acasă. La final, Gigi Becali a declarat că soarta lui Luis Phelipe e pecetluită și nu va mai prinde echipa, în timp ce Lixandru și Tavi Popescu vor mai primi o șansă, deși l-au dezamăgit pe finanțatorul-antrenor al echipei.

„A rămas puțină răbdare cu Phelipe. Am avut mare încredere, dar a pierdut toate mingile. Nu mai driblează pe nimeni, pase doar la adversar. Nu merge așa. Anul ăsta nu ne punem baza în el, nu mai avem timp, că vin meciuri tari. Nu mai joc cu el din prima, joc cu Baba Alhassan titular. Iar de pe bancă îl bag pe Miculescu. Cu Baba am controlat jocul, nu se precipită, nu îi e teamă, nu are niciun fel de frică. Am greșit echipa de start. Pe Luis Phelipe am vrut să îl scot în minutul 25. Dar am vorbit cu MM și a zis că la pauză. Nu se poate în halul ăsta”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport 1.

Dacă ești relaxat, îți fură varza

Patronul FCSB și-a explicat și strategia de a face modificări în echipă după primele 45 de minute de joc: „Schimbările la pauză sunt un exemplu pentru jucători. Un duș rece, să înțeleagă că fotbalul e război. Dacă ești relaxat, îți fură varza. Am intrat prea relaxați, prea lenți. Am făcut 3 schimbări. Tavi Popescu să înțeleagă că nu merge cu pipăitul mingii. E război la fotbal.

Luis Phelipe a pierdut toate mingile. Au fost 3 schimbări, pentru că jucătorii pe care i-am scos nu au contat. Nu au contat nici Lixandru, nici Tavi, nici Phelipe. Dacă ai 3 care nu contează, te bate Voluntari”, a mai declarat Gigi Becali.

Cu două runde înainte de finalul sezonului regulat, FCSB e la 10 puncte de următoarea clasată, Rapid. Cele două formații se vor întâlni în meci direct în ultima etapă, pe 9 martie, cel mai probabil pe Arena Națională.