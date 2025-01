Gigi Becali, pe urmele lui Donald Trump: a renunțat de mic de băutură

Omul de afaceri Gigi Becali, 66 de ani, este cunoscut ca un adversar nu doar al drogurilor, dar se opune din răsputeri și consumului de alcool.

Dacă Donald Trump, 79 de ani, respinge băutura după o tragedie în familie, decesul fratelui său, Fred trump jr, decedat la vârsta de 43 de ani, patronul FCSB susține că a avut o experiență neplăcută la doar câteva luni.

„În Banat s-au cunoscut părinții mei, era mama mică. Din Banat, ne-au deportat în Galați. I-au pus în trenuri. Din Galați, în Brăila, apoi Zagna, unde m-am născut eu. Și când am venit la București aveam 9 luni. Eram băiatul numărului 1 în toată comunitatea, al lui Tase. El a luat o cană și a lăsat-o pe masă, că l-a luat somnul. Eu am băut toată cana de vin, de un litru de vin, și am intrat în comă. A început să plângă toată comuna că moare băiatul lui Tase. A venit salvarea, a văzut că sunt beat (n.r. doctorul), mi-a făcut o injecție și a zis: ‘Nu are nimic’. De atunci, la revedere, eu băutura nu o mai suport. Nu suport alcoolul, dacă m-am îmbătat când eram mic...V-am spus toată povestea", a comentatGigi Becali, informează fanatik.ro.

Cum a ajuns familia Becali în Bărăgan

„Adevărul” a scris pe larg despre faptul că familia Becali a fost deportată din Bărăgan. În 1952, numele Becali s-a amestecat între cele 12.971 familii, echivalentul a 40.320 de persoane cu vârste de până la 90 de ani, care trăiau în 258 de localități situate în apropierea graniței cu Iugoslavia.

Din ordinul conducerii de stat de la acea vreme, cu toții au fost luați pe sus și puși să îndure drama deportării în câmpia Bărăganului. A fost o acțiune în masă a regimului comunist, care a constat în relocarea populației de la granița cu Iugoslavia, județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, ca urmare a conflictului izbucnit între Iosif Stalin și liderul comunism de la Belgrad, Iosp Broz Tito.

A urmat condamnarea la muncă silnică a cetățenilor socotiți de regim ca fiind „dușmani”. De Rusalii, oamenii au fost urcați în vagoane de marfă destinate vitelor și duși cu forța în arșița Bărăganului.

Au luat naștere 18 sate, după ce li s-a dat un petic de pământ, câte două uși și două fereastre. Oamenii și-au construit case din chirpici, în fapt niște bordeie acoperite cu paie, și au fost obligați să lucreze în ferme. Acolo a locuit familia Becali, părinții lui Gigi. După eliberarea din lagăr, înainte să ajungă în Pipera, familia Becali s-a mutat la Zagna Vădeni, unde s-a născut Gigi Becali, pe 25 iunie 1958.