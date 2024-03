Gigi Becali, amendă usturătoare de la UEFA după ce a recunoscut că a pariat pe un meci jucat de FCSB

UEFA l-a amendat pe Gigi Becali, patronul de la FCSB, cu suma de 30.000 de euro, după ce acesta a recunoscut că a pariat pe meciul Nordsjaelland – FCSB, din turul 3 preliminar al Conference League.

Declarat că a pariat 20.000 de euro pe calificarea echipei lui în returul de Danemarca, pierdut cu scorul de 0-2.

Amenda de 30.000 de euro este pentru „participarea la activități de pariuri legate de un meci din competițiile UEFA”, potrivit Fanatik.

„Am mai pierdut din 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7. Dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu.

Hai să îți spun când nu ai voie să pariezi, nu ai voie în România, că se consideră că faci aranjamente. Dar, dacă pariezi pe meciuri europene, nu e nicio problemă”, spusese Gigi Becali vara trecută, pentru Prosport.

Cum a reacționat Federația Română de Fotbal

„Federația Română de Fotbal a luat act de declarațiile făcute de domnul George Becali. Având în vedere că acestea fac referire la un meci disputat într-o competiție organizată de UEFA, FRF se află în acest moment într-un dialog cu forul de la Nyon.

Informații suplimentare vor fi comunicate imediat ce acestea vor fi disponibile”, a reacționat FRF, în august 2023.