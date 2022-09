Gestul făcut de Kostyuk la finalul meciului cu Azarenka: „A fost alegerea mea”. Reacția bielorusei VIDEO

Tenismena ucraineană Marta Kostyuk a refuzat să dea mâna cu adversara sa, bielorusa Victoria Azarenka, la finalul meciului de la turneul US Open.

Marta Kostyuk nici măcar nu și-a privit adversara, dar a întins racheta peste fileu, gest făcut de jucătorii de tenis în perioada pandemiei de COVID-19, pentru a evita contactul fizic. Aceasta și-a explicat gestul, menționând că face parte din categoria jucătoarelor care nu au condamnat invazia din Ucraina conform Eurosport: „A fost alegerea mea, pentru că niciuna dintre ele nu au condamnat public evenimentele din Ucraina și acțiunile guvernelor lor. Nu pot susține acest lucru. Cu unele am avut relații personale și nu au făcut nimic, iar altele au baze uriașe de fani în întreaga lume. Dar nu le-au folosit în mod corect, nu au răspândit mesajul corect, că nu susțin ceea ce se întâmplă. Eu nu accept și nu voi accepta niciodată acest lucru.

Nu am avut niciodată o ură personală pentru Azarenka. Dar ea joacă un rol foarte mare în afara tenisului, în Belarus, în lumea tenisului. Ea face parte din Consiliul jucătoarelor WTA. Cred că ea ar putea face mai mult - cel puțin pentru relațiile personale dintre jucătoare. O văd în fiecare săptămână. Nu e ca și cum aș vorbi despre ea în presă și ea ar fi în altă parte. Am putea stabili o relație personală. Este un subiect important și cred că acest lucru ar fi trebuit făcut pentru a dezamorsa atmosfera", a declarat Marta Kostyuk, potrivit eurosport.ro.

Azarenka: „Dacă Marta vrea să vorbească cu mine, îi voi răspunde“

Victoria Azarenka susține că a ajutat jucătoarele din Ucraina afectate de război și a luat legătura cu care le cunoaște și are o relație bună, însă printre ele nu se află și Marta Kostyuk: „Nu am avut cea mai bună relație cu Marta. Evident, știam cine e, dar nu ne-am antrenat niciodată cu ea, nu am avut vreodată conversații cu ea. Așa că, în martie, când totul a început, am luat legătura cu toate jucătoarele pe care le știu și cu care am o legătură bună. Evident, mă refer la jucătoarele ucrainene. Nu simt că ar trebui să mă forțez să vorbesc cu cineva care poate nici nu vrea să vorbească cu mine, din diferite motive.

Dar cred că am avut un mesaj clar de la început sunt aici să încerc să ajut, ceea ce am făcut-o. Mult. Poate că unii oameni nu văd asta. Am făcut-o pentru juniorii care au nevoie de haine, dar și pentru alți oameni care au avut nevoie de bani sau transport.

Dacă Marta vrea să vorbească cu mine, îi voi răspunde. Sunt deschisă să ascult, să înțeleg, sunt empatică".