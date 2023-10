Generația de Aur, meci de retragere după 30 de ani: Nume uriașe vor veni la București

Membrii Generaţiei de Aur a fotbalului românesc vor evolua la 18 mai 2024 într-un meci de retragere pe Arena Naţională din Bucureşti, împotriva unei selecţionate care va fi condusă de pe bancă de Jose Mourinho, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, fostul căpitan al naţionalei, Gheorghe Popescu.

"Întotdeauna am fost de părere că fiecare dintre cei care am fost prezenţi la Cupa Mondială din 1994, sau la turneele din '90, '96 sau '98, şi chiar şi 2000, merităm un meci de retragere. Din păcate, nu putem să facem pentru fiecare dintre noi un astfel de meci, aşa că ne-am hotărât ca anul viitor, pe data de 18 mai, să facem un ultim meci al Generaţiei de Aur, când vom apărea pentru ultima oară în tricourile echipei naţionale. Cred că este un prilej extraordinar de a mulţumi suporterilor care au fost alături de noi pe perioada celor 10 ani cât am făcut performanţă la echipa naţională. Va fi o ultimă apariţie a noastră. Am ales Arena Naţională, pentru că vrem să dăm posibilitatea cât mai multor suporteri să fie alături de noi, să ne bucurăm împreună de acest ultim eveniment, să ne aducem aminte de momentele extraordinare şi să rămână un moment de referinţă acest meci de retragere. Pentru că într-adevăr va fi pentru ultima oară când vom juca în tricoul echipei naţionale. E normal să marcăm o ieşire din arenă printr-un moment special aşa cum va fi pe 18 mai anul viitor", a declarat Popescu.

Fiecare dintre foştii membri ai echipei naţionale care vor participa la eveniment va avea câte un invitat special care să evolueze în echipa adversă, "pregătită" de portughezul Jose Mourinho.

"Am discutat cu colegii mei ca fiecare dintre noi să invităm câte un jucător alături de care am jucat. Vor fi invitaţi de marcă, vrem ca echipa cealaltă să fie condusă de Mourinho, să vină Stoicikov, Rivaldo, Figo. Ne obligă cei 10 ani petrecuţi la naţională să ne prezentăm onorabil şi sunt convins că o vom face. Am ales să facem acest eveniment la 30 de ani după America, pentru că ne dorim să fie un eveniment special, aşa cum fiecare dintre noi îl merităm. Mă gândesc la acest eveniment de foarte mult timp. De astăzi se vor pune biletele în vânzare. Cu preţuri de la 60 de lei, la 150", a mai spus Popescu în conferinţa de presă susţinută la Muzeul Fotbalului.

"Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire cu cei de la Adidas, pentru că dorim să jucăm în exact acelaşi echipament ca în 1994. Şi pe lângă asta, dorim să le oferim suporterilor şansa de a cumpăra tricourile pe care noi le-am îmbrăcat în '94. Noi ne dorim ca Adidas să producă undeva la 10.000 de astfel de tricouri pe care suporterii să le poată cumpăra", a adăugat fostul internaţional.

Fostul său coleg Ionuţ Lupescu a afirmat că mulţi dintre componenţii echipei naţionale din acea perioadă vor avea nevoie de timp pentru a se pregăti pentru această partidă.

"Ne-am dori să avem pentru ultima dată suporterii alături de noi şi cred că le suntem datori cu acest lucru. De aceea am anunţat atât de devreme, ca să avem timp să ne pregătim până atunci. Unii avem de slăbit, alţii mai trebuie să punem musculatură. Cred că momentul este cât se poate de bun. Probabil că vom avea şi echipa naţională calificată la EURO, deci va fi un meci înainte de EURO şi cred că publicul din România merită cu prisosinţă să ne mai vadă o dată pe teren", a afirmat Lupescu.

Fostul portar Florin Prunea a spus că are doi invitaţi la care se gândeşte să-i invite la meciul de retragere, suedezul Kenneth Andersson, care l-a învins în sfertul de finală al Cupei Mondiale din 1994, sau pe galezul Paul Bodin, care a ratat un penalty în meciul Ţara Galilor - România, 1-2, în urma căruia "tricolorii" s-au calificat la Mondialul din SUA.

"Vom avea câte un invitat fiecare şi eu am două alegeri, două variante Kenneth Andersson sau Bodin de la Cardiff. Mă gândesc că dacă îl aduc pe Kenneth Andersson şi face pasul pe teren îşi aduce lumea aminte de lucruri triste, dar mă gândesc că dacă îl aduc pe Bodin tot stadionul va aplauda. Cred că o să îl aleg pe el. Aşteptăm suporterii să vină număr cât mai mare, pentru că va fi o sărbătoare frumoasă", a spus Prunea.

Fostul atacant Ilie Dumitrescu a afirmat că şi-ar fi dorit ca la retragerea foştilor componenţi ai Generaţiei de Aur să participe şi Daniel Prodan, decedat în 2016: "Este un moment sensibil, se termină o poveste frumoasă. Eu sunt foarte emoţionat vizavi de acest eveniment. A fost ceva de suflet, cel mai frumos moment din viaţa mea. Îmi doresc ca la acest eveniment toţi iubitorii de fotbal să ne gândim la Didi Prodan care nu mai este printre noi. Ar fi meritat şi el să fie cu noi la acest eveniment".

Adrian Ilie, cel mai tânăr dintre membrii acelei generaţii, a spus că a fost ajutat de multe ori în carieră de către colegii săi.

"Sunt onorat să mă aflu lângă colegii mei. Fiind cel mai mic, mulţi dintre ei m-au ajutat în carieră. Îmi doresc să vină lumea la stadion pentru a vedea un meci care să le aducă aminte de toate momentele frumoase pe care le-am avut", a spus Ilie.

Fostul fundaş Gheorghe Mihali a afirmat că participarea la Mondialul din 1994 a constituit un cel mai important moment al carierei sale: "Mi-aş fi dorit foarte mult ca tovarăşul meu de arme, Didi Prodan, să fie şi el alături de noi aici. America înseamnă ceva special pentru mine, eu născut unde se agaţă harta în cui, să ajung tocmai în America... Sunt fericit pentru ceea ce am făcut atunci şi pentru asta aşteptăm suporterii să vină pe 18 mai".

Cea mai mare performanţă a echipei naţionale de fotbal a României a fost sfertul de finală de la Cupa Mondială din SUA 1994, când "tricolorii" au pierdut la loviturile de departajare cu 4-5 în faţa Suediei, după ce în optimi au eliminat vicecampioana mondială Argentina, cu 3-2.