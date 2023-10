Fotbalul nostru, spitalul de nebuni. Gigi Becali: „Duceți-l la control, să-și facă analizele”

Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat violent după ce Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a declarat că roș-albaștrii beneficiază de arbitraje favorabile.

Patronul roș-albaștrilor s-a enervat când a auzit ce a spus conducătorul formației de pe locul 2, afirmând despre acesta că are o problemă mintală. „Au vânt din spate mult prea puternic (n.r. - cu referire la FCSB). Nu le poate face față nicio echipă din România. Dacă se greșește în favoarea lor, nu se spune nimic. Și vorbesc despre greșeli clare”, a fost declarația lui Balaj care l-a scos din pepeni pe Gigi Becali.

„Dacă Balaj a spus așa ceva, înseamnă că e nebun, nu mai are discernământ. Trebuie dus undeva la spital! Noi am avut două penalty-uri cu U Cluj pe care le-a văzut toată lumea. Dacă vorbește așa, duceți-l la spital, să facă analize. Nu are rost să comentez mai multe despre tâmpeniile lui Balaj!”, a declarat patronul FCSB pentru gsp.ro.

FCSB are ”vânt din spate”

Fostul arbitru a revenit cu o replică: ”Voi încerca să dau o declarație civilizată. Dacă domnul Becali a spus că am probleme medicale și am nevoie de un consult, îi urez sănătate. Când am spus de FCSB că are vânt din spate m-am referit la cele două meciuri câștigate de FCSB, în urma unor penalty-uri care nu au fost.

Plus că o parte a mass-media dezinformează opinia publică, cu intenție sau fără, prin tot felul de clasamente cu analizele lor despre arbitraj. De cel din meciul cu Farul s-a pronunțat și CCA. Domnul Vassaras (n.r. șeful CCA) a spus că nu a fost penalty. La fel și analiștii ca Porumboiu sau Crăciunescu.

În ceea ce privește prestațiile arbitrilor față de CFR, sunt singurul conducător de club care a recunoscut că s-a greșit în favoarea noastră la faza în care Ajeti îl faultează pe jucătorul Petrolului. Cât privește faza precedentă, cu portarul nostru, Sava și Musi, toată lumea, de la specialiști la CCA, a spus că nu a fost penalty.

Despre meciul cu Sepsi nu am multe de zis, nu ne bucurăm după victorii, doar la titluri și calificări în cupele europene”, a spus Cristi Balaj, pentru iamsport.ro.