Fosta multiplă campioană la atletism Gabriela Szabo împlinește 48 de ani: „Adversarul nu se desconsideră“ VIDEO

Gabriela Szabo împlinește marți 48 de ani. Multipla campioană la atletism a urcat de zece ori pe podiumul Campionatelor Mondiale, atât în sală, cât şi în aer liber, de şapte ori pe cea mai înaltă treaptă, iar la Europene a obţinut cinci medalii, dintre care două de aur.

Gabriela Szabo s-a născut la 14 noiembrie 1975, la Bistriţa. A făcut cunoştinţă cu sportul la 13 ani, cu prilejul unui cros şcolar.

Antrenorul Zsolt Gyongyossy, cel care, peste ani, avea să-i devină soţ, a remarcat potenţialul extraordinar al fetiţei de atunci, reuşind să o convingă să facă atletism.

„Mă trezeam la 6.30 în fiecare zi, la 7 eram la masă, la 9.50 eram în hol, începeam cu mobilitate, ieşeam la antrenament, mă întorceam undeva pe la 12-12.30. La 13 eram la prânz, la 14 eram în pat, la 16 eram la antrenament din nou, mă întorceam şi fugeam în recuperare. Seara la 19 eram din nou la masă, iar după aceea citeam foarte mult şi pregăteam a doua zi. Cam asta era viaţa de cantonament. Fără sâmbete, fără duminici, noi aveam pauză doar joia după-amiază şi duminica după-amiază. Îmi plăcea să spun că suntem ca soldaţii şi servitoarele în perioada interbelică”, poveste„ fosta sportivă într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“.





„Domnul Cristian Ţopescu a venit la mine şi mi-a spus că e foarte mândru”

După doar doi ani, în 1991, Gabriela Szabo devenea campioană europeană de junioare, performanţă repetată doi ani mai târziu.

„În 1991, când am câştigat prima dată Campionatele Europene de Juniori de la Salonic, aveam 15 ani. Îmi aduc aminte că domnul Cristian Ţopescu, care a fost comentatorul acelei ediţii, a venit la mine după competiţie, m-a felicitat şi mi-a spus că e foarte mândru că a putut să comenteze o asemenea cursă şi că îmi prevede un viitor foarte frumos. Dar eu nu am conştientizat cât de importantă era acea medalie decât puţin mai târziu. După aceea, în 1992, după Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Bruxelles, Lia Manoliu, preşedinta Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a venit la mine şi mi-a spus că este foarte bucuroasă să asiste la naşterea unei mari campioane. Mi-a rămas impregnat adânc în subconştient”, mărturisea Gabriela Szabo.

La Mondialele juvenile a câştigat, de asemenea, o medalie de aur şi una de argint.

A trecut apoi la seniori, iar din 1994, timp de opt ani, a reuşit să aducă acasă cel puţin un trofeu important în fiecare an.

Performanțe răsunătoare

De numele său se leagă câteva dintre marile performanţe obţinute de atletismul românesc de-a lungul timpului.

În 1999, Gabriela Szabo a câştigat toate etapele circuitului Golden League, la fel ca şi danezul Wilson Kipketer, cei doi împărţindu-şi cecul de un milion de dolari oferit ca premiu de Federaţia Internaţională de Atletism.

Tot în 1999 a fost desemnată cea mai bună atletă a lumii, iar Asociaţia Internaţională a Presei Sportive a declarat-o cea mai bună sportivă din lume.

„Am început să plâng, dar de fapt a fost o descătuşare emoţională”

Un capitol special în cariera acestei mari sportive îl reprezintă Jocurile Olimpice. Medalia de argint obţinută la 1.500 m, în 1996, la Atlanta, a reprezentat doar un preambul a ceea ce avea să se întâmple patru ani mai târziu, la Sydney, când Gabriela Szabo a devenit campioană la 5.000 m şi a obţinut bronzul la 1.500 m.

„Acomodarea mea a fost mai greoaie la Atlanta. Pentru noi, alergătorii de fond şi semifond, umiditatea e o mare problemă – te sufoci, pur şi simplu. (...) Nu m-am calificat în finala probei de 5.000 de metri, acolo unde eram, de fapt, favorită. M-am întors în Satul olimpic destul de tristă, dar m-am reîncărcat din toate punctele de vedere pentru cursele de 1.500 de metri. Argintul meu a fost singura medalie luată de România la atletism la olimpiada din ’96 şi a fost o mare bucurie. După cursă am început să plâng, dar de fapt a fost o descătuşare emoţională mai mult, pentru că „Uf! În sfârşit, s-a terminat! În sfârşit, am câştigat medalie! În sfârşit, mă întorc cu capul sus acasă!“, a mai povestit fosta campioană.

„Niciodată nu eşti învingător de la start”

Gabriela Szabo a fost recunoscută în lumea atletismului pentru sprinturile sale ucigătoare de la finalul fiecărei curse, atunci când făcea diferenţa faţă de celelalte competitoare.

„Eu am avut un foarte mare respect pentru adversarele mele, dar timp de 11 ani am fost favorita probelor de semifond şi fond. Am dominat probele de 1.500, 3.000, 5.000 de metri, dar am avut respect pentru fiecare dintre ele. Ştiţi cum e, adversarul nu se desconsideră niciodată şi niciodată nu eşti învingător de la start. Şi asta nu o spun din corectitudine, ci pentru că aşa era”.

În total a urcat de zece ori pe podiumul Campionatelor Mondiale, atât în sală, cât şi în aer liber, de şapte ori pe cea mai înaltă treaptă, iar la Europene a obţinut cinci medalii, dintre care două de aur.

„Cât de frumos arată copiii care practică sportul”

S-a retras în 2004, dar a rămas o promotoare a sportului:

„Eu încerc să le recomand părinţilor să-şi îndrume copiii spre sport, pentru că educaţia pe care ţi-o faci prin sport nu o întâlneşti nici măcar la şcoală – socializarea, disciplina, competiţia în stil de fair play, fără bulling. Şi pentru că se dezvoltă frumos, clar. Cât de frumos arată copiii care practică sportul, inclusiv ca postură, ţinută, tonifiere musculară! Îl vezi imediat pe stradă, că are o altă atitudine faţă de unul care stă toată ziua în faţa calculatorului”.



Amintim că, după ce s-a lăsat de atletism, în 2005, a intrat în forurile de conducere ale Federaţiei Române de Atletism, unde a fost consilier federal şi vicepreşedinte. În 2012, ea a candidat la algerile pentru şefia acestui for, pe care le-a pierdut în faţa lui Ion Sandu.

A intrat în Ministerul Tineretului şi Sportului, unde a fost numită consilierul ministrului Nicolae Bănicioiu.

În 2014, Gabriela Szabo a fost propusă de premierul de atunci, Victor Ponta, pentru portofoliul Tineretului şi Sportului.

Printre funcțiile pe care le-a deținut de-a lungul anilor a fost și cea de director al CSM Bucureşti, din care a fost ulterior concediată, iar recent a pierdut procesul împotriva PMB, în care a contestat decizia concedierii sale.