Florinel Coman, FCSB și Dinamo, pedepse anunțate oficial: Deciziile Comisiei de Disciplină

Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis, în şedinţa sa de miercuri, să sancţioneze cluburile Dinamo şi FCSB cu penalităţi sportive de câte 15.000 de dolari, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal.

''SC Dinamo 1948 SA vs. FC FCSB - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 15.000 lei'', se arată în comunicat.

Pe 26 noiembrie, în etapa a 16-a a Superligii, FCSB a învins-o pe Dinamo cu 1-0, în deplasare, pe Arena Naţională.

Ivorianul Tiemoko Ismael Diomande (Petrolul Ploieşti) a fost suspendat două meciuri şi amendat cu 3.000 de lei după cartonaşul roşu primit la meciul cu FC Voluntari (0-0), din etapa a 18-a.

Atacantul Florinel Coman, care a fost eliminat pentru al doilea cartonaş galben la meciul pierdut acasă de FCSB cu Oţelul Galaţi (0-2), în etapa a 18-a, a primit un meci de suspendare şi a fost amendat cu 740 de lei.

Coman a forţat primirea celui de-al doilea cartonaş galben, astfel că va ispăşi suspendarea în meciul din Cupa României cu FC U Craiova şi va fi bun de joc la partida cu CFR Cluj, care va avea loc pe 10 decembrie, la Cluj-Napoca, în etapa a 19-a a Superligii.