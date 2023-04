Florinel Coman a criticat jocul echipei sale după remiza de la Cluj: Meci foarte prost, N-a mers nimic

FCSB a încheiat la egalitate partida de pe terenul campioanei CFR Cluj, grație golului superb marcat de Florinel Coman din lovitură liberă. La finalul partidei, marcatorul oaspeților a criticat jocul echipei sale.

Florinel Coman a avut un discurs radical la final de meci. El a afirmat că prestația roș-albaștrilor a fost foarte slabă, dat fiind faptul că o victorie era extrem de importantă pentru lupta la titlu. Înaintea acestei partide, FCSB se afla la 6 puncte în spatele liderului Farul Constanța.

"Am avut ocazii pe final, puteam câștiga, din păcate n-am reușit. Am făcut un meci foarte prost. Prima repriza, foarte slabă. Dar pe un teren greu, cu un joc slab, am plecat cu un punct. N-a mers nimic. Nimic!

Suntem dezamăgiți de jocul nostru, trebuie să fim bărbați, să ridicăm capul și să mergem mai departe. Nu s-a pierdut nimic, ne gândim la meciul cu Farul, trebuie să schimbăm fața jocului nostru și să câștigăm acel meci, pentru că avem nevoie de puncte.

Exersez, ce pot să spun? (n.r. loviturile libere) Dar asta e mai puțin important. Ne pare rău că n-am reușit să câștigăm, dar am prestat un fotbal slab", a spus Coman, relatează Digisport.

CFR Cluj a deschis scorul în partida disputată pe teren propriu cu vicecampioana FCSB. Bîrligea a profitat de o minge respinsă de Târnovanu în propriul careu și a înscris fără emoții în poarta goală. CFR Cluj a fost mai periculoasă în atac până la pauză și chiar putea să își dubleze avantajul însă Târnovanu a fost în formă de zile mari în poata oaspeților.

După pauză, FCSB nu a mai contat în atac până la faza lui Florinel Coman care a resuscitat echipa cu un gol superb din lovitură liberă. Până la final, FCSB a mai avut câteva ocazii importante de a marca și a avut un gol anulat pe motiv de offside.

De rezultatul din această seară singurul care se bucură este Gică Hagi care s-a distanțat în clasament la 4 puncte de CFR Cluj și 5 puncte de FCSB. În următoarea etapă Farul și FCSB vor avea meci direct, în care se poate juca ultima șansă a roș-albaștrilor pentru titlu.