Florin Talpan, un colonel scăpat de sub control: Scenă șocantă la negocierile cu FCSB

Florin Talpan și ieșirile sale publice au devenit fascinante și merită un studiu amănunțit. De pildă, în luna martie, juristul Clubului Sportiv al Armatei a avut o tiradă șocantă la o emisiune, îngrozindu-i, pur și simplu, pe cei aflați în studio cu țipetele sale.

La vremea respectivă, înregistrarea momentului în care Talpan a „turbat“, oferită de Adevărul aici, s-a viralizat, stârnind amuzamentul și compasiunea celor care au văzut această tiradă a colonelului. Iar dacă cineva și-a imaginat că acest moment de rătăcire a fost unul izolat, din păcate, lucrurile nu stau așa. Cel puțin asta reiese dintr-o relatare făcută acum de Valeriu Argăseală, președintele FCSB.

Argăseală, spre deosebire de șefii săi, Gigi Becali și Mihai Stoica, s-a ferit până acum să critice CSA Steaua. Asta deoarece a reprezentat FCSB la negocierile cu Clubul Sportiv al Armatei pentru închirierea arenei din Ghencea și, cu siguranță, n-a vrut să-și strice relațiile cu niște oameni cu care stătea, zi de zi, la masă. Și totuși, ce a văzut acolo, mai precis o scenă cu Florin Talpan, l-a surprins neplăcut și pe Valeriu Argăseală, după cum a povestit, potrivit gsp.ro.

Ce a declarat Valeriu Argăseală?

*A venit (n.r. – Florin Talpan la negocieri), dar nu pentru noi. A venit pentru oamenii de acolo (n.r. – oficialii CSA Steaua), a început să țipe la ei, nu la noi. Le-a zis să se ridice de la masă, să plece, să nu stea la masă cu trădătorii, că le-am furat imaginea, echipa, identitatea. A întrebat: «Unde mai este dreptatea în țara asta dacă noi stăm la masă cu trădătorii? Vă rog frumos să vă ridicați și să nu semnați contractul». Cu noi n-a comunicat, doar cu ei. S-au ridicat, au ieșit afară după el, i-au cerut să se liniștească, au chemat securitatea și s-au liniștit lucrurile.

Talpan a confirmat că a intrat peste cei care negociau cu FCSB

Episodul relatat acum de Argăseală a fost confirmat și de colonelul Talpan. Acesta s-a ferit să vorbească despre țipetele sale la superiorii săi, însă a admis că a făcut tot posibilul ca negocierile CSA Steaua – FCSB să fie oprite.

„Am intrat și mi-am spus punctul de vedere. Le-am spus (n.r. - celor de la CSA) că nu știu de ce mai stau la masă cu ei, având în vedere că au demonstrat că sunt de rea credință. Nu înțeleg de ce în ultimele două săptămâni practic ne-au blocat activitatea. Noi nu mai facem altceva decât să negociem acest contract. Acolo era comisia de negociere. Apoi am plecat, nu am vrut să stau acolo, nu-mi face plăcere să stau la masa cu Valeriu Argăseală, Gheorghișor (n.r. - directorul economic al FCSB, Iulian Gheorghișor) și cu marele avocat, Dan Idița. N-am cum să stau la masă cu aceste personaje niciodată în viața mea“, a explicat Talpan.