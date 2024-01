Postecoglou îl pune în gardă pe Radu Drăgușin: „Dacă voia să fie titular nonstop, rămânea la Genoa”

Tottenham joacă mâine pe terenul lui Manchester United, meci în care Radu Drăgușin ar putea să debuteze în Premier League, dacă îi va fi rezolvat permisul de muncă în timp util. Antrenorul Ange Postecoglou a abordat la conferința de presă cel mai mediatizat transfer al momentului, explicând de ce l-a adus pe internaționalul român, dar și ce îl așteaptă pe acesta în viitor.

Managerul londonezilor a povestit cum l-a remarcat pe Radu Drăgușin și care au fost pașii pe care i-a urmat: ”Am avut o listă de jucători pe care i-am urmărit metodic, a fost munca mai multor oameni, a departamentului de scouting.

Mi s-au prezentat informații amănunțite în urmă cu șase săptămâni, de atunci a fost pe radarul nostru, era limpede că era ce căutam, o bună opțiune pentru noi și am urmărit clar această pistă. Am încercat să obținem și mai multe date despre el, ca jucător, ca persoană, am continuat să-l analizăm. Odată ce am avut raportul gata, am realizat că el e prioritatea noastră”, a spus antrenorul australian la conferința de presă.

Naționala României are numai de câștigat

Ange Postecoglou a mai declarat că e încântat de calitățile defensive și cele fizice ale românului, dar și că fotbalistul are o mare marjă de creștere și de îmbunătățire a acestora. Totodată, el a explicat că, deși mai mulți jucători ai lui Tottenham sunt indisponibili, acest lucru nu îi garantează locul de titular lui Radu Drăgușin,

”Motivul pentru care l-am adus pe Radu nu sunt doar accidentările. În anumite meciuri sunt lucruri pe care vrei să le schimbi. Cu Radu am oportunitatea de a avea trei fundași centrali de top. Meciuri diferite presupun metode diferite. Drăgușin va avea aceleași șanse ca orice alt jucător. Dacă voia să fie titular nonstop rămânea la Genoa.

Se luptă pentru post cu un campion mondial

Dar Radu știe că a venit la un club mare, aici există concurență, face parte din dezvoltarea oricărui jucător. Cred că este important pentru naționala României că Radu a ajuns la un club atât de mare, luptând pentru postul său cu un campion mondial, Romero, cu Micky van de Ven, care va deveni unul dintre cei mai buni jucători pe postul lui. E locul în care Radu trebuie să fie în acest moment, iar naționala României va câștiga de pe urma sa”, a încheiat Angelos Postecoglou subiectul legat de transferul jucătorului român.