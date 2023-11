FCSB - Rapid, derbyul care poate schimba liderul, prefațat de duelul comic la patronilor

FCSB și Rapid se înfruntă în această seară, de la 20.30, în derbyul etapei a 15-a. Meciul a început cu câteva zile mai devreme, Gigi Becali și Dan Șucu având un schimb hilar de replici. Totul a pornit de la anunțul principalului acționar al giuleștenilor, care le-a promis jucătorilor săi o primă consistentă, 80.000 de euro, care va fi împărțită de jucători în caz de victorie.

Becali a luat peste picior măsura patronului rapidist: „Știi de ce dă Șucu primă? Că jucătorii nu o iau. Are și el orgoliile lui, ambițiile lui. Dar că nu dă banii, îi va ține în buzunar. Eu, dacă dau, dau cu CFR Cluj. Să dau eu cu Rapid? Cine e Rapid să dau primă? Șucu are orgolii cu mine, dar ce orgolii să am eu cu Rapid? Am cu CFR Cluj și cu Dinamo. Rapid mereu a fost mai slabă ca mine“, a spus Becali cu superioritate.

Șucu i-a întors-o imediat finanțatorului roș-albaștrilor: „Am citit declarația simpatică pe care a dat-o domnul Becali despre primele pe care le dăm aici. Și anume, că eu dau prime mari pentru că nu o să ajung să le dau și de aceea le promit. E o declarație simpatică. Mi-a citit-o soția și mi-a plăcut. Am apreciat spiritul de glumă al domnului Becali. Abia aștept să-l întâlnesc în derby.

Vreau să îi transmit că anul trecut, din patru meciuri, băieții mi-au luat primele de trei ori. Am învins FCSB de trei ori. Pentru victoria cu FCSB, băieții împart suma de 80.000 de euro. Și merită cu prisosință. Sunt convins că și după derbyul cu FCSB, primele vor pleca din contul meu direct către băieți, așa cum s-a întâmplat de cele mai multe ori în sezonul trecut. Oricum, a fost simpatică declarația domnului Becali“, a spus Șucu pentru „Fanatik“.

Aroganța patronului FCSB l-ar putea costa scump. În caz de remiză sau de înfrângere (în sezonul trecut, giuleștenii au câștigat cu 5-1 pe Arena Națională, în ultima etapă, când roș-albaștrii abia pierduseră titlul în fața Farului), FCSB ar putea să cadă din fotoliul de lider pentru prima dată în acest sezon, dacă CFR Cluj învinge, respectiv face egal, luni, pe terenul lui Hermannstadt.

Ambele echipe vin după semieșecuri în Cupa României

Atât FCSB, cât și Rapid au remizat în cursul acestei săptămâni în etapa a 2-a a Cupei României. Roș-albaștrii au făcut 1-1 pe terenul Oțelului Galați, într-un meci în care nu au jucat nimic, stârnind mânia finanțatorului. De partea cealaltă, giuleștenii s-au împiedicat de divizionara secundă Steaua, 0-0, rezultat care l-a făcut pe acționarul Dan Șucu să părăsească stadionul Ghencea, nemulțumit, cu 10 minute înainte de final, lucru pentru care a fost criticat atât de analiștii din studiourile posturilor TV de sport, cât și de o parte a suporterilor.

Ultimele 5 întâlniri

Mai 2023: FCSB - Rapid 1-5

Aprilie 2023: Rapid - FCSB 1-0

Noiembrie 2022: FCSB - Rapid 3-1

Iulie 2022: Rapid - FCSB 2-0

Decembrie 2021: FCSB - Rapid 3-1