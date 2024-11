FCSB – Midtjylland amintește de un coșmar: echipa lui Becali, o glumă după ultima confruntare daneză

FCSB revine, diseară (ora 19.45, Digi Sport 1, Prima Sport 1), în Liga Europa, la două săptămâni după dezastrul de la Glasgow: 0-4 cu Rangers în etapa a 3-a. Acel rezultat a fost o mare lovitură pentru campioana României și, de aceea, partida din această seară, cu danezii de la Midtjylland, e una crucială pentru parcursul european al roș-albaștrilor din această stagiune.

Din păcate, Midtjylland provine dintr-o țară de coșmar pentru echipa lui Becali! Ajunsă o glumă, ultima dată când a întâlnit o grupare daneză.

ZeCeSB. Așa a ajuns FCSB, după ultima confruntare cu un club din Danemarca. S-a întâmplat în sezonul 2022-2023 al Conference League. Atunci, în decurs de șapte zile, echipa lui Becali a trăit un „film de groază“.

A fost, mai întâi, 5-0 pentru danezii de la Silkeborg acasă, în etapa a 3-a din faza grupelor. După această înfrângere usturătoare, Nicolae Dică, antrenorul de atunci al roș-albaștrilor, a promis că echipa „va întoarce scorul“ la meciul de pe teren propriu. Ceea ce s-a și întâmplat, într-adevăr. Din păcate! Pentru că, pe Arena Națională, FCSB – Silkeborg s-a terminat 0-5.

Acum, la doi ani distanță, campioana României dă de o altă formație daneză, Midtjylland. Dar antrenorul Elias Charalambous e încrezător înaintea meciului din această seară:

*Ştim foarte bine că FC Midtjylland este pe primul loc în Danemarca şi asta spune mult, pentru că ştim cât de puternică este liga daneză. Un singur rezultat, precum cel al lor cu Broendby (n.r. - înfrângerea cu 1-5 din ultima etapă), nu ne spune nimic. Am urmărit-o pe FC Midtjylland şi să fii pe primul loc în Danemarca nu e uşor. Aşa că noi ne aşteptăm la un meci extrem de greu. Dar jucăm acasă, iar jucătorii sunt motivaţi. Aceste trei puncte vor fi foarte importante pentru viitor. Nu va fi uşor să le câştigăm, dar vom da totul pentru a le obţine. Ştim foarte bine că printr-o victorie mâine şansele noastre la calificare vor fi mult mai mari.

*La acest nivel în Europa League trebuie să fii în cea mai bună formă. Am analizat adversarul, îi cunoaştem calităţile, dar, ca orice echipă, are şi slăbiciuni. Cel mai important pentru noi este să facem totul perfect pe teren şi să profităm de slăbiciunile lor. Noi am pierdut cu Rangers, dar se întâmplă, nu e posibil să câştigăm toate meciurile. Ne dorim să schimbăm impresia lăsată cu Rangers cu siguranţă, dar nu trebuie să ne concentrăm doar pe acea înfrângere.

Liga Europa, clasament după etapa a 3-a

1. Lazio 9p

2. Tottenham 9p

3. Anderlecht 9p

4. Ajax 7p

5. Galatasaray 7p

6. Frankfurt 7p

7. Midtjylland 7p

8. Bilbao 7p

9. Bodø / Glimt 7p

10. Lyon 6p

11. Rangers 6p

12. Olympiakos 6p

13. FCSB 6p

14. Fenerbahce 5p

15. Porto 4p

16. Slavia Praga 4p

17. Sociedad 4p

18. Hoffenheim 4p

19. AS Roma 4p

20. Viktoria Plzen 3p

21. Man. United 3p

22. Elfsborg 3p

23. Ferencvaros 3p

24. AZ Alkmaar 3p

25. Malmö 3p

26. Braga 3p

27. Beșiktaș 3p

28. Twente 2p

29. Union Saint-Gilloise 1p

30. PAOK Salonic 1p

31. Rigas FS 1p

32. Nice 1p

33. Ludogoreț 1p

34. Maccabi Tel Aviv 0p

35. Dinamo Kiev 0p

36. Qarabağ 0p

*La finalul fazei grupelor, primele opt clasate vor avansa direct în 16-imi. Ocupantele locurilor 9-24, deci 16 grupări, se vor duela în play-off-ul 16-imilor, tur-retur. Echipele de pe locurile 25-36 vor părăsi acest sezon al cupelor europene.

Programul campioanei României

26 septembrie: FCSB – Rigas FS 4-1

3 octombrie: PAOK Salonic – FCSB 0-1

24 octombrie: Rangers – FCSB 4-0

Astăzi: FCSB – Midtjylland (19.45)

28 noiembrie: FCSB – Olympiakos (22.00)

12 decembrie: Hoffenheim – FCSB (19.45)

23 ianuarie: Qarabag – FCSB (19.45)

30 ianuarie: FCSB – Manchester United (22.00)