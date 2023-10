Fata minune din sportul românesc: La 12 ani, are 1,83 de metri și poartă 46 la picior FOTO

Bianca Cucu, componentă a echipei CSM Constanța și a naționalei U17, e elevă în clasa a 6-a, iar în luna octombrie a evoluat în premieră pentru echipa de la malul mării. Puștoaica are 1,83 metri înălțime, poartă mărimea 46 la picior, iar colegii de clasă când au văzut-o prima dată au crezut că este profesoara de sport.

Bianca Cucu e noul fenomen din voleiul feminin românesc! Are 12 ani, 1,83 înălțime și mărimea 46 la picior și a debutat în premieră istorică în Divizia A1.

„În primul rând vreau să le mulțumesc antrenorilor mei deoarece mi-au dat această șansă de a intra la acest nivel, mult mai mare decât vârsta mea”, a spus Bianca Cucu pentru SportsNet.

Tânăra a bifat prezențe pentru echipa sa, CSM Constanța, în toate cele patru etape ale campionatului desfășurate până acum.

Sportiva recunoaște că a avut emoții mari!

„Am jucat contra unor jucătoare care erau idolii mei în volei și întotdeauna mi-am dorit să fac o poză cu ele, iar la această vârstă am ajuns să joc cu ele”, a continuat Bianca.

Aceasta a explodat în voleiul românesc în urmă cu 2 ani, când și-a dus echipa de club, CSS Buzău, spre titlul de la minivolei. Fata a fost chemată la lotul național de U17, cu care a participat în vară la campionatul european, fiind printre cele mai bune marcatoare ale competiției, chiar dacă nu avea decât 12 ani.

“Am fost campioană la minivolei. La 12 ani am fost la lotul național al României, la U17. A fost o onoare pentru mine să joc la această vârstă titular”, a povestit puștoaica de 12 ani.

Colegii de clasă au crezut că e profesoara de sport

În vara aceasta, fata a plecat din orașul natal, Buzău, să facă performanță la CSM Constanța. Întâlnirea dintre ea și noii colegi de școală a fost una amuzantă.

„Prima oară când m-au văzut au crezut că sunt profesoara de sport. Am încercat să le explic că sunt colega lor, am 12 ani, iar apoi au crezut că am rămas repetentă”, a spus jucătoarea de volei.

La înălțimea sa de 1,83 metri, evident că Bianca este și cea mai înaltă din clasă. „Colegii mei sunt cu 10, 15 centimetri mai mici decât mine”.

Florin Voinea, antrenorul de la CSM Constanța spune că de 2 ani a pus ochii pe talentata jucătoare: „Sincer, nu am văzut până acum așa calități și așa deprinderi la o vârstă de 12 ani. Tocmai de aceea consider că este de excepție, cred că a făcut un pas important ca Bianca să facă parte dintr-o echipă de prima ligă”.

Antrenorul spune că tânăra voleibalistă se antrenează cot la cot cu celelalte senioare din lotul formației CSM Constanța.: „Singurul regim special de antrenament îl reprezintă prezența ei la antrenament. Știm foarte bine că este elevă în clasa a 6a trebuie să pună accent și pe educație”.

„Într-adevăr, îmi este foarte greu, am câte două antrenamente în fiecare zi și între ele am școală, dar fac față. Și colegii mă ajută cu lecțiile atunci când lipsesc”, a declarat Bianca Cucu.

Florin Voinea: “Bianca este un copil exceptional!”

Bianca Cucu este născută la 4 decembrie 2010 și a debutat în Divizia A1 la volei feminin la 7 octombrie 2023, în meciul câștiga de echipa sa, CSM Constanța cu 3-1, în deplasare cu Medicina Târgu Mureș, la 12 ani și 10 luni.

“Bianca este un copil exceptional! Acesta este și motivul pentru care face parte din strategia noastră. Eu la 12 ani abia descopeream jocul de volei. Noi, bărbații avem o dezvoltare mai lentă, Bianca este cu doi pași în față”, a afirmat antrenorul Florin Voinea.

Bianca a început voleiul la 6 ani datorită mamei sale, fostă voleibalistă de performanță: “Prima oară a fost ca o joacă, iar apoi când am văzut că îmi place ceea ce fac a devenit ca o pasiune foarte mare pentru mine. Vreau să îi mulțumesc mamei deoarece mă ajută cu sfaturi legate de tot ceea ce înseamnă volei”.

Tânara sportivă are gânduri mari în ceea ce privește viitorul ei în volei: „Vreau să ajung la o echipă mare din străinătate!”.