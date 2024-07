Euro mare, jucători fără căutare. România a impresionat, dar nimeni nu se înghesuie să-i ia pe tricolori. Situația la zi

Turneul final este așteptat de jucători în speranța obținerii unui transfer cât mai bun. Avem exemplele Coppei del Mondo 1990, când fotbaliștii români au ajuns la ele mai importante echipe ale lumii - atunci au beneficiat și de deschiderea granițelor după Revoluție - dar și al altor competiții majore care i-au propulsat pe jucătorii noștri la cluburi mari.

Euro 2024 ar fi trebuit să respecte același tipare, mai ales că în țară se apreciază că am făcut un turneu bun. Însă nimeni nu se înghesuie să alerge după semnătura tricolorilor, semn că din afară performanța României nu se vede la fel. De altfel, în afară de portarul Florin Niță, de fundașul Radu Drăgușin și parțial de Dennis Man sau Andrei Rațiu, jucătorii noștri nu s-au evidențiat. A făcut-o unitatea grupului, dar cum aceasta nu poate fi transferată ”la pachet”, tricolorii revin, cu mici foarte excepții, la echipele lor de club sau își caută un angajament cât de cât acceptabil - cazul celor care au rămas liberi de contract.

Florin Niță e liber de contract

Să vedem cum stau cei 26 de jucători aleși de Edi Iordănescu să ne reprezinte la Euro 2024. În privința portarilor, Ștefan Târnovanu și Horațiu Moldovan nu au prins niciun minut, astfel că nu sunt mult de discutat asupra lor. Primul va reveni la FCSB, în timp ce al doilea trebuie să-și rezolve situația la club.

Transferat în iarnă la Atletico Madrid, Moldovan nu s-a impus, a pierdut locul de titular și în naționala României și a declarat că vrea să plece la o echipă la care poate juca. Nu s-a concretizat nimic până acum. Surprinzător, Florin Niță, cel mai bun jucător român de la Euro, este în prezent fără angajament. El a cerut un salariu de 1,3 milioane de euro și un bonus de 400.000 de euro de la ultimul club la care a activat, Gaziantep, dar turcii strâmbă încă din nas, chiar și după evoluțiile bune de la turneul final.

Drăgușin, bătut în cuie la Tottenham

La nivelul fundașilor, lucrurile sunt clare pentru Radu Drăgușin. Autorul unor tacklinguri fabuloase, dar și al unor greșeli copilărești, ”Dragonul” va continua la Tottenham, chiar dacă Napoli nu se lasă și tot îi dă târcoale. Situația sa a fost analizată de specialiștii britanici, care au apreciat evoluția de la Euro, dar care îl creditează cu puține șanse de a se impune în fața cuplului de fundași deja sudat la formația londoneză, Romero - Van de Ven.

Colegul său din linia defensivă, Andrei Burcă, a rămas liber de contract și va continua probabil tot la o formație mediocră din fotbalul arab. Nicușor Bancu r[mâne deocamdată la Universitatea Craiova, în timp ce Andrei Rațiu, care s-a mișcat bine la Euro, dar care a și greșit în câteva rânduri, a primit ofertă de prelungire a înțelegerii de la clubul spu, Rayo Vallecano. Spaniolii i-au acordat beneficii salariale mai bune, fiind conștienți că pe numele românului poate veni oricând o oferă de la un club mai mare. Ceilalți tricolori care au prins mai puține minute sau deloc din partea lui Edi Iordănescu, Racovițan, Rus, Mogoș sau Nedecearu rămân pe loc la formațiile lor de club, cel puțin pentru moment.

Ianis Hagi joacă deocamdată la propria nuntă

La mijloc, Ianis Hagi are o situație neclară, el trebuind să revină la Glasgow Rangers după împrumutul la Alaves. Numai că scoțienii nu-l prea mai vor, astfel că impresarul Giovani Becali a scăpat ieri ”porumbelul”, spunând că ar da bani de la el numai ca tricolorul să ajungă la o echipa la care poate juca. Până atunci, Ianis se concentrează pe nunta cu Elena, programată duminică.

Dennis Man și Valentin Mihăilă și-au rezolvat viitorul, înțelegându-se cu Parma pentru continuarea contractelor în condiții financiare mai bune, mai ales că în sezonul viitor vor juca în Serie A. Cicâldău și Moruțan (acesta nu a jucat la Euro, fiind accidentat, dar a fost luat în lot de selecționer) au situații încâlcite la Galatasaray, gruparea de care aparțin. ”Nu cred că vor rămâne să joace în play-off-ul pentru Champions League. Ei sunt jucătorii lui Galatasaray și, oriunde vor merge, vor merge cu același salariu pe care l-au avut.

La Moruțan e puțin mai diferit. Pentru el deja suntem în contact cu câteva echipe. El va putea să înceapă pregătirile la sfârșitul lunii august, așa că echipa care îl va dori trebuie să aibă răbdare și să îl ia pe încredere pentru că va începe pregătirea puțin mai târziu. Nu cred că vor exista probleme pentru niciunul”, a spus Ioan Becali, pentru PRO TV. Antrenorul celor de la Galatasaray a fost clar în privința lor: ”În primul rând, gândul nostru pentru ei este că vor fi împrumutați din nou”.

Florinel Coman a prins un transfer la arabi

Nicușor Stanciu, starul din partida cu Ucraina, dar care s-a stins în următoarele 3 partide ale României la Euro, va continua în fotbalul arab, la Damac. Marius Marin, constant și bun la națională, va juca în continuare în Serie B, la Pisa. Răzvan Marin se va întoarce de la Empoli la clubul de care aparține, Cagliari, chiar dacă este pe lista lui Răzvan Lucescu, la campioana Greciei, PAOK Salonic.

Adrian Șut și Darius Olaru vor încerca să bată la porțile grupelor Ligii Campionilor tot din postura de jucători ai FCSB, în timp ce Deian Sorescu va juca în Polonia, la Raków. Singurul mijlocaș pentru care lucrurile s-au clarificat este Floriel Coman, vândut de Gigi Becali la Al Gharafa. El a ajuns deja la Doha și trebuie să treacă vizita medicală pentru ca transferul de 5,25 milioane de euro să fie parafat 100%. Însă tranzacția nu prea are legătură cu evoluția sa de la Euro, arabii demarând negocierile înainte de startul turneului final. Între timp, patronul campioanei a obținut 250.000 de euro în plus, pe care putem să-i punem pe seama participării cu România la turnul din Germania.

Drăguș, singurul care merge la o echipă mai mare

Denis Drăguș este singurul jucător care a profitat de Campionatul European. El s-a transferat imediat după marea victorie cu Ucraina (3-0), de la Gaziantep la o echipă de primă mână din liga turcă, Trabzonspor, pentru 4 milioane de euro. Daniel Bârligea va continua la CFR Cluj, în timp ce George Pușcaș, complet ieșit din formă, va fi probabil împrumutat de Genoa, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani.

Denis Alibec a rămas fără echipă și a avut contacte timide cu FCSB și Gaziantep, dar probabil va ajunge la Farul. „Încă nu am vorbit cu nici o echipă, sincer să vă zic. Vreau să stau un pic acasă acum, să mă liniștesc și să mă relaxez. Aș vrea să continui să evoluez în străinătate. Am și eu o vârstă și vreau să mă realizez, dar dacă m-aș întoarce în țară, aș juca doar la Farul. Am mai spus asta”, a declarat Alibec pentru Digisport.

Desigur că sezonul de transferuri e abia la început și până la startul noului sezon se mai pot întâmpla lucruri. Însă ”boom-ul” sperat de jucătorii naționalei - și de fanii care le-au fost alături trup și suflet la Euro - încă nu s-a produs.