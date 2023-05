Eroul lui Sepsi din Cupa României așteaptă convocarea la naționala Ungariei. „Voi spune da cu toată inima”

Sepsi a câștigat miercuri seara Cupa României, pentru a doua oară consecutiv, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj la loviturile de departajare. Eroul trupei lui Cristiano Bergodi a fost portarul Roland Niczuly, care a făcut minuni între buturi la acel joc.

În finală, acesta a reușit să pună lacăt porții covăsnenilor pe parcursul celor 120 de minute de joc, dar să și apere trei lovituri de departajare la ”loteria” penalty-urilor. Niczuly a vorbit în presa maghiară despre decizia pe care o va lua atunci când va veni vorba de o convocare la echipa națională.

"Nu știu de unde au apărut aceste zvonuri, dar știu că se vorbește. Nimeni din Ungaria nu m-a contactat în legătură cu asta, dar cred că e devreme, abia a trecut finala. Știu doar că, în cazul în care voi primi o convocare de la naționala Ungariei, voi spune da cu toată inima. Nu m-aș gândi nicio secundă.

Crescut chiar la U Cluj

Sunt maghiar și ar fi o mare onoare, mi s-ar îndeplini visul. Mă bucur că am atras atenția fanilor maghiari, însă vă spun că momentan nu știu mai multe", a spus Roland Niczuly, într-un interviu pentru Nemzeti Sport.

Roland Niczuly nu a fost convocat niciodată la naționala de seniori a României, însă în Ungaria au apărut informații potrivit cărora selecționerul Marco Rossi l-ar monitoriza.

Niczuly, crescut la U Cluj, joacă la Sepsi din 2016. A strâns 230 de meciuri până în prezent și are în palmares toate cele trei trofee cucerite de clubul din Covasna - două Cupe ale României și o Supercupă.

Nu mai aude scandările ”Afară cu ungurii din țară”

"Am fost foarte emoționat înainte de meci pentru că am fost crescut în Cluj și am înfruntat chiar fosta mea echipă. Am avut o mare ambiție pentru a readuce Cupa României la Sfântu Gheorghe.

Finala de anul acesta a fost mult mai dificilă decât cea contra lui FC Voluntari. Nu a fost un meci prea bun, nu am jucat bine, dar cel mai important este că am câștigat și am făcut din nou istorie", a mai spus Niczuly, care a mai comentat, de data aceasta pentru presa română, ce simte când se scandează ”Afară cu ungurii din țară”: ”A devenit atât de obişnuit că deja nu îi mai aud. De fapt, când îi aud mă bufneşte râsul. Este frustrant pentru adversari că putem forma un grup aşa puternic la Sepsi”.