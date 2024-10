Emma Răducanu, surprinsă conducând o Dacia la mâna a doua, după ce Porsche i-a luat bolidul de 180.000 de euro

Emma Răducanu, campioana din 2021 de la US Open, merge din accidentare în accidentare, astfel că unul dintre sponsorii ei, producătorul german de mașini Porsche, i-a cerut să înapoieze bolidul de 180.000 de euro pe care i-l dăduse ca să promovez imaginea firmei.

→ Imaginea 1/4: Emma Răducanu, la volanul mașinii sale, Dacia Sandero. Foto X

La câteva zile după dezvăluirile din Daily Mail, jucătoarea britanică de origine română a fost fotografiată de jurnaliștii din Albion la volanul unei Dacia Sandero, mașină cumpărată la mâna a doua, cu 5.000 de lire sterline (6.000 de euro). Asta după ce în urmă cu câteva zile se plimba într-un Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Însă mașina cu origini românești are o semnificație specială pentru Emma Răducanu, care a dezvăluit în urmă cu mai multă vreme că nu va renunța niciodată la ea.

”Tatăl meu este român, iar Dacia a fost prima sa mașină, așa că, da, am o Dacia Sandero albă. A fost amuzant, am luat carnetul cu trei zile înainte de pandemie, știam că urmează carantina, așa că trebuia să cumpăr o mașină cât mai repede. Am cumpărat-o la mâna a doua pentru 5.000 de lire. Am grijă de ea, nu o să o vând niciodată”, a spus jucătoarea pentru The Sun.

Emma Răducanu, un nou turneu ratat din cauza accidentării

Emma Răducanu are o avere enormă, de 12 milioane de euro, provenită din tenis dar mai ales din contractele de publicitate pe care le-a semnat. Astfel, faptul că cei de la Porsche i-au luat mașina nu reprezintă un impediment prea grav pentru jucătoarea de tenis. Mai ales că aceasta pare că nu are nicio problemă în a merge cu un automobil ieftin și departe de a fi de lux.

În plan sportiv, Emma Răducanu a anunțat că, din cauza unei accidentări la picior, se vede nevoită să renunțe la participarea la Ningbo Open (china), de săptămâna viitoare, după ce britanica în vârstă de 21 de ani nu a putut juca la turneele WTA 1.000 de la Beijing şi Wuhan.