Emma Răducanu șochează: E, din nou, fără antrenor! Presa britanică prezintă un bilanț incredibil

Cariera Emmei Răducanu în elita tenisului feminin s-a rezumat la... două săptămâni! Cele miraculoase de la New York, în 2021, când a pornit din calificări și a obținut zece victorii la rând, fără set pierdut, pentru a câștiga trofeul în fața canadiencei Leylah Fernandez. Care, la rândul ei, n-a mai făcut nimic notabil de atunci, fiind acum pe locul 39 WTA.

Revenind la Emma Răducanu, după triumful de la Flushing Meadows, ea s-a remarcat datorită contractelor de publicitate și schimbările de antrenori. Imediat după US Open 2021, ea a renunțat la Andrew Richardson, sub comanda căruia a luat trofeul la Flushing Meadows. Și, la indicațiile tatălui ei de origine română, Ion Răducanu, Emma a continuat să se jongleze cu oamenii din stafful ei. Potrivit The Guardian, britanica ajunsă acum pe locul 68 în lume tocmai s-a despărțit și de rusul Dmitry Tursunov. De această dată însă, colaborarea s-a încheiat, nu din vina Emmei, ci pentru că Tursunov a luat decizia de a nu continua după o perioadă de probă, începută în vară.

Așadar, după despărțirea de Dmitry Tursunov, Emma Răducanu își caută al 5-lea antrenor, în ultimii doi ani, potrivit The Guardian. În sezonul 2022, fosta campioană de la US Open a adunat mai multe înfrângeri decât victorii, bilanțul ei fiind de 17 partide câștigate și 19 pierdute.