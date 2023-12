Edi Iordănescu, mesaj tranșant pentru „tricolori”. Merge la Euro doar cine joacă la echipa de club

Edi Iordănescu a acordat un interviu pentru frf.tv cu ocazia finalului de an, prilej cu care a vorbit despre echipa națională, dar și despre așteptările pentru Euro 2024. 20 de jucători de când și 3 portari vor face parte din lotul convocat de selecționer pentru turneul final care debutează în iunie. Conform antrenorului, din acesta vor face parte doar jucători care evoluează la echipa de club și că nicio convocare nu se va face cu sufletul, ci doar cu mintea.

”Pentru mine, în acest moment, echipa națională a României prin acești băieți minunați reprezintă chiar o a doua familie. Dar, și există un mare dar, de acum până la European timpul se scurge rapid și trebuie să fim mai pragmatici ca niciodată. Dacă până acum, în mare măsură, deciziile mele și ale staff-ului au fost luate în primul rând cu mintea și foarte puțin și cu sufletul, de acum încolo, din păcate, ele vor trebui luate exclusiv cu mintea”, și-a început speech-ul Edi Iordănescu.

Dezamăgit că ”tricolorii” nu prind echipa la club

La fel de ferm a fost selecționerul și când spus că euforia care se prelungește după calificarea României la turneul final trebuie să se risipească. Staff-ul naționalei, căzută în grupa de la Euro 2024 cu Belgia, Slovacia și una dintre Islanda, Israel, Bosnia-Herțegovina și Ucraina, și-a început deja treaba, susține Edi Iordănescu: ”Pregătirile pentru Euro au început din momentul în care ne-am aflat adversarii. Am reușit o performanță, ne-am calificat, ne-am bucurat, au fost sentimente trăite, dar de-acum trebuie să spunem: stop! Stop! Deja, preliminariile aparțin unei alte lumi!”

Selecționerul s-a declarat dezamăgit de situația la cluburi a multora dintre tricolori: ”Vă spun cu sinceritate că mare mi-a fost dezamăgirea: după ce am reușit această calificare fantastică, în continuare foarte mulți dintre băieții noștri nu traversează perioade tocmai bune la cluburi. Fie nu joacă, fie joacă foarte puțin. Eu sunt alături de ei total, încrederea mea a fost demonstrată în nenumărate rânduri, ei știu asta. Dar trebui să facă eforturi și să vină pregătiți 100% când ne vom strânge în martie”, a atenționat Edi Iordănescu.

Nimeni nu are locul asigurat în lotul pentru Euro

”Băieții au datoria să joace etapă de etapă la cluburi și să o facă eficient. Pentru că ne va fi foarte greu, spre imposibil, să mergem la turneul final cu un nucleu alcătuit din mai mulți jucători care nu joacă, venind după luni de zile fără meciuri în picioare, și să ne putem ridica la nivelul unui turneu final, cu atât mai mult să performăm. Eu am spus niște lucruri răspicat, clar, acesta este nucleu, cu acest nucleu îmi doresc, în linii mari, să mergem la European, cu siguranță mai pot fi intrări, dar pot fi și ieșiri!”.

Obiectivul de la Euro: să trecem de grupe

Selecționerul a vorbit despre obiectivul de la Euro 2024: cel puțin ieșirea din grupă: ”Băieții trebuie să înțeleagă un lucru: din prima clipă când eu am venit la echipa națională, încrederea mea în ei a fost totală, dar și asumarea responsabilității din partea mea a fost la fel, totală. De fiecare dată am ieșit public, indiferent de moment, că a fost fericit sau mai puțin fericit, și mi-am asumat responsabilitatea. În momentele grele, am apărat cu toată puterea mea grupul și pe fiecare jucător în parte. M-am pus scut. Cu toată puterea, din suflet, necondiționat. Dacă dau timpul înapoi, fac același lucru, fără niciun fel de reținere. Voi face asta și în continuare.

Dar ei trebuie să înțeleagă că acum trebuie să mergem la următorul nivel! Am văzut declarațiile lor după tragere, foarte pozitive, cu entuziasm, și m-au bucurat. Dar asta ne obligă și mai tare! Dacă eu am spus din prima clipă că vom fi la Euro și în frunte cu băieții am livrat, de acuma responsabilitatea trebuie să fie una comună. Ne-am dorit să fim la Euro? Ok! Vrem să ieșim din grupă? Foarte bine! Atunci eforturile trebuie să fie pe măsură!”.

Nimeni nu credea în națională în urmă cu un an

Edi Iordănescu nu e de acord cu cei care văd România trecând în ”sferturile” sau în semifinalele Campionatului European: ”Acum un an de zile, foarte puțină lume mai credea în echipa națională, mai credea că se poate califica la Euro. Cu atât mai puțin în maniera în care am făcut-o. Mulți spuneau că nu avem ce căuta la turneul final! Și acum am văzut că se vorbește de sferturi, de semifinale… Suntem într-o eroare!

Să nu uităm că noi am produs această performanță cu mult realism. Eu sunt realist, am analizat foarte bine împreună cu colegii mei mijloacele pe care le avem, am pregătit deciziile ca să putem să ne creștem nivelul și ni l-am crescut. Dar am fost extrem conștienți în fiecare minut și de capacitatea noastră la un anumit moment sau altul, și de posibilitățile adversarului. Când vorbești de o tragere la sorți la un turneu final, din punctul meu de vedere nu poți să vorbești despre adversari de evitat. Dacă toți sunt de evitat, atunci trebuia să stăm acasă!”