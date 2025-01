Dinu Gheorghe, condus pe ultimul drum. Primele informații despre cauza decesului fostului președinte de la Rapid și Dinamo

Dinu Gheorghe a murit miercuri, în somn, la vârsta de 68 de ani, deși nu era cunoscut cu probleme grave de sănătate. Astăzi, fostul preşedinte de la Rapid, Astra şi Dinamo a fost condus pe ultimul drum de familie și de mai mulți oameni din fotbalul românesc.

La ceremonie au fost prezenți Dumitru Dragomir, Gigi Nețoiu, Mihai Stoica, Vasile Avram, dar și foștii patroni de la Rapid, George Copos și Nicolae Cristescu. Cum până acum nu a fost publicată vreo informație despre cauza decesului, bunul său prieten Gigi Nețoiu a dat câteva detalii, cu ochii în lacrimi.

”L-am sunat la 11.06 (n.r. – 23.06) în seara aia și n-a răspuns. Eu, de obicei, vorbeam cu el la 12-1. N-am realizat care e problema. Acum, că am discutat cu băiatul lui, am înțeles că a întrerupt cu o zi înainte anticoagulantele. El a avut o operație de șold. Și probabil că deja era trecut în lumea celor drepți (n.r. – în seara de marți, 28 ianuarie, la ora 11.06, atunci când l-a sunat)”, a declarat Gigi Nețoiu pentru ProSport.

Noul patron al celor de la FC Voluntari îl convinsese de curând pe Dinu Gheorghe să revină în fotbal, la formația ilfoveană: ”A fost un om special, un om de cuvânt, un om de caracter! Am luat decizia să mă întorc la Voluntari (n.r. – în calitate de acționar) și primul om pe care l-am sunat în momentul deciziei a fost el. Am făcut proiectul împreună, discutam aproape în fiecare zi… Am discutat despre antrenor, despre tot”.