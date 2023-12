Dinamo și-a luat antrenor croat. L-a prezentat sâmbătă, la Săftica VIDEO

Zeljko Kopic, în vârstă de 46 de ani, a fost prezentat oficial la Dinamo în cadrul unei conferințe de presă la Săftica.

Zeljko Kopic este noul antrenor al echipei de fotbal Dinamo București.El a fost prezentat sâmbătă oficial și a spus că Dinamo trebuie să-și recapete ADN-ul

„Dinamo București e cel mai mare club din România, cu o istorie foarte importantă pentru fani, pentru societate, pentru întreaga țară. Cel mai important pentru mine e să îmi pun amprenta asupra echipei cât mai repede posibil. Precedentul antrenor a fost la echipă în cel mai dificil moment din istorie. Acum e rândul meu să dau totul pentru a îmbunătăți echipa, pentru a aduce echipa la un alt nivel, pentru a implementa strategia pe care o vreau la Dinamo. Am urmărit fotbalul din România. Știu ce înseamnă Dinamo pentru fotbalul de aici, dar e diferit când vii aici și cunoști jucătorii, petreci timpul cu ei”, a spus noul antrenor în cadrul conferinței de presă.

Kopic a mai spus că este un privilegiu pentru el că antrenează pe Dinamo, echipă pe care trebuie să o salvez de la retrogradare.

”Am mai fost într-o situație asemănătoare în Cipru. Am luat Pafos de la retogradare și am dus-o la mijlocul clasamentului. Sunt sigur că pot face asta și aici, la Dinamo. Nu am vorbit deocamdată cu Ovidiu Burcă, dar voi încerca să iau legătura cu el. Respect eforturile pe care el și cei din club le-au depus într-o situație atât de grea. E greu de spus dacă vom obține puncte la meciul cu Sepsi, trebuie să văd care este situația la echipă. Mă aștept totuși ca jucătorii să dea totul pe teren”, a mai spus

Zeljko Kopic are un CV impresionant în fotbalul croat. Željko a rămas cel mai longeviv antrenor al formației Slaven Belupo în istoria de 110 ani a clubului și a ajuns în finala Cupei Croației în sezonul 2015-2016, una dintre cele mai mari performanțe din istoria clubului.

Apoi a continuat la Hajduk Split în sezonul 2017-2018, pe care a dus-o, la rându-i, în finala Cupei. În 2018 a preluat Pafos, în prima ligă din Cipru, unde a fost foarte apreciat, câștigând un premiu de ‘’Coach of the Month’’ și a reușit victorii mari împotriva unor cluburi mari, precum Apoel, Omonia sau AEK.

La întoarcerea în Croația, a devenit director de Academie la Dinamo Zagreb, una dintre cele mai productive școli de fotbal din întreaga lume.

În decembrie 2021, a fost ales la cârma clubului Dinamo Zagreb, unde a obținut 7 victorii consecutive în HNL Croația și a obținut remarcabila victorie împotriva celor de la West Ham, prima a unui club croat împotriva unui club englez pe terenul britanicilor din istorie!

De asemenea, a învins Sevilla în fazele eliminatorii Europa League. La finalul acelui sezon, Dinamo Zagre a câștigat campionatul Croației, scrie gsp.ro.

Pe 28 noiembrie, clubul din „Ștefan cel Mare” a anunțat despărțirea de Ovidiu Burcă (43 de ani), tehnicianul care a readus-o pe Dinamo în prima ligă după o pauză de un sezon.