Dietă extremă în loc de sport? Cazul femeii care a mâncat în ultimii 33 de ani doar fructe a aprins lumea științifică

O femeie în vârstă de 58 de ani urmează o dietă strictă, concentrată complet pe fructe, fără excepții, fiind dată în Australia ca exemplu de menținere a siluetei fără a face mișcare, reglându-și metabolismul doar din alimentație, o teorie puternic amendată de comunitatea științifică.

Numele doamnei este Anne Osborne și a devenit obiect de studiu, după ce a anunțat că trăiește mâncând numai fructe de 33 de ani. A scos din alimentație carnea, peștele, legumele, pastele. Pe scurt, tot ce nu este fruct, care trebuie să fie exclusiv crud.

Urcă fără probleme dealul

O poveste incredibilă, pe care doamna Osborne – născută în Regatul Unit, dar rezidentă în Australia din 2003 – și-a prezintă cu mândrie: „La 19 ani, când am plecat din casa părinților, am devenit vegetariană. Un an mai târziu, am devenit vegană și am observat imediat beneficiile pentru sănătate. Când am urcat în deal, m-am simțit fără respirație și pieptul mi s-a strâns. Odată ce am devenit vegană, nu m-am mai simțit niciodată așa”, a spus ea pentru news.com.au.

Dieta cu fructe

La vârsta de 20 de ani, Anne a devenit vegană. Alegerea de a mânca doar fructe a venit după ce a asistat la conferința unui cunoscut specialist local în domeniu, David Shelley: „I-am văzut energia, forma fizică și vitalitatea și am vrut să încerc această dietă”.

Doamna Osborne spune că are întotdeauna o singură rutină alimentară: două pahare de suc de portocale dimineața, 2 sau 3 avocado la prânz și o farfurie cu orice fructe la cină. Cel mult, ocazional, se răsfăță cu „un „tort” de fructe crude, „de Crăciun sau de zile de naștere”.

Post doar cu portocale

Osborne a spus că anul trecut că a urmat o dietă cu portocale în timpul Postului Mare. O dietă și mai restrictivă, care a alarmat presa australiană și lumea științifică. Dincolo de dezechilibrul total, o astfel de alegere - au subliniat experții - a creat și o problemă a necesarului caloric zilnic. Deoarece o cană de suc de portocale conține aproximativ 110 de calorii, pentru a depăși 2.000 de calorii ar fi nevoie de aproape 20 de pahare pe zi.

Avantaje și dezavantaje ale dietei cu fructe

Deși fructele sunt în mod evident un element fundamental al oricărei diete datorită aportului de vitamine, fibre și antioxidanți, comunitatea științifică consideră dieta fructiferă prea restrictivă și dezechilibrată și, în consecință, dăunătoare sănătății, recomandând în schimb o dietă vegană mai clasică.

De fapt, o dietă cu fructe crește riscul apariției deficiențelor nutriționale: vitamina B12 și alte vitamine din grupa B, vitamina D, calciu, fier, zinc, omega-3 și proteine. Fructele au foarte puține proteine, iar pe termen lung această deficiență devine foarte dăunătoare sănătății.

Mai mulți experți sfătuiesc oamenii să nu adopte o dietă cu fructe. De fapt, cer să se opună tuturor dietelor care includ un singur tip de hrană. „Există dietele vegane, care sunt sigure și potrivite pentru toate grupele de vârstă, dacă sunt echilibrate și planificate corespunzător. Dietele „mono”, în schimb, nu ar trebui să fie încercate”, a explicat biologul și nutriționistul Amber Sewell-Green presei australiane, vorbind despre cazul Anne Osborne.