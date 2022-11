Dică, un executant profitabil: Suma luată de FCSB în mandatul său

Chiar dacă a lăsat FCSB pe locul 7, de play-out, Nicolae Dică (42 de ani) a fost un executant profitabil pentru patronul Gigi Becali. Marea realizare din mandatul său e calificarea în grupele Conference League. Așadar, cu Dică pe bancă, bucureștenii au revenit în grupele unei competiții UEFA după o pauză de cinci ani. Bilanțul financiar pentru această performanță a fost prezentat chiar de Gigi Becali, după „dubla“ din play-off, cu Viking, la finalul lunii august.

„Am luat până acum un milion de euro (n.r. – în fazele preliminare), plus trei milioane pentru calificarea în grupe, 1,5 milioane din bilete, 1,5 din marketpool și meciuri. Deci vreo șapte milioane cu totul!“, a spus Becali. Și, având în vedere că Dică a revenit, mai întâi, fără salariu, la FCSB, doar în contul unei afaceri imobiliare cu Becali, e clar că mutarea a fost, per ansamblu, pe placul latifundiarului.

„Am rămas în relații de prietenie cu Dică. I-am dat un teren mai ieftin cu 100.000 de euro. Terenul făcea 300.000, i l-am dat cu 200.000, i-am făcut reducere“, a dezvăluit Becali, în iulie, când l-a înlocuit pe Anton Petrea cu Nicolae Dică. Acesta a confirmat, la rândul său, faptul că a acceptat revenirea la FCSB, fără salariu pentru început: „Iau salariu dacă intrăm în Europa, dacă câștig campionatul. Salariul se ia la obiectiv. Până acum se spunea că antrenorii vin pentru bani. Nu e bine nici acum, când am venit la obiectiv. Nu vreau să mai comentez, a fost decizia mea, important e ca ceea am discutat cu patronul echipei să fie OK în continuare“.

Potrivit informațiilor din interior, după calificarea FCSB-ului în grupele Conference League, Dică a încasat cam 10.000 de euro pe lună, drept salariu.

Cifrele lui Nicolae Dică, la FCSB, ca principal

*Ultimul mandat (iulie – noiembrie 2022): 23 de meciuri, 9 victorii, 7 remize, 7 înfrângeri, golaveraj: 34-39.

*Primul mandat (iunie 2017 – decembrie 2018): 80 de meciuri, 46 de victorii, 18 remize, 16 înfrângeri, golaveraj: 146-79

Superliga, etapa a 16-a

Vineri

Chindia – Botoșani 2-2

„U“ Craiova 1948 – Farul 1-2

Sâmbătă

Voluntari – Petrolul 0-1

Sepsi – CS U Craiova 0-1

Duminică

UTA – FC Argeș 0-1

Rapid – CFR Cluj 2-1

Luni

Mioveni – Hermannstadt 0-2

Universitatea Cluj – FCSB 2-1

Clasament

1. Farul Constanța 16 11 4 1 30-12 37

2. Rapid 16 10 2 4 19-11 32

3. CFR Cluj 14 9 1 4 23-14 28

4. CS U Craiova 15 8 3 4 19-16 27

5. Hermannstadt 15 7 5 3 19-13 26

6. Petrolul Ploiești 16 7 2 7 15-17 23

7. FCSB 14 5 5 4 20-20 20

8. FC Argeș 16 6 2 8 13-20 20

9. Sepsi 16 5 4 7 21-14 19

10. Botoșani 15 4 7 4 14-20 19

11. Universitatea Cluj 16 4 5 7 12-17 17

12. Voluntari 16 4 5 7 12-17 17

13. Chindia Târgoviște 15 4 4 7 19-21 16

14. „U“ Craiova 1948 16 4 4 8 16-18 16

15. UTA 16 4 4 8 14-21 16

16. Mioveni 16 1 5 10 9-24 8

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.