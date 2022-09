Dică, nervos înainte de FCSB - Anderlecht: Întrebarea care l-a scos din sărite VIDEO

„Adevărul“ a scris, la finalul lui august, după Farul – FCSB, scor 3-1, că „luna de miere“ s-a încheiat pentru Nicolae Dică pe banca roș-albaștrilor. Între timp, a început și numărătoarea inversă pentru tehnicianul de 42 de ani.

Nu vorbim despre o exagerare, ci despre realitatea rezultatelor. În acest moment, FCSB, o pretendentă la titlu la începutul campionatului, e la retrogradare în ierarhia Superligii. Și a pornit cu stângul și în grupa din Conference League, fiind învinsă cu 3-1 de West Ham, la Londra. Așadar, s-a epuizat creditul pe care și l-a câștigat Dică prin succesul obținut în preliminariile acestei competiții. Ceea ce se vede în discursul patronului Gigi Becali. Care a și început să „mârâie“ deja, spunând că antrenorul nu e capabil să-i facă pe fotbaliști să joace cum vrea el.

E clar că pentru a-și prelungi șederea pe banca FCSB-ului, Dică trebuie să lege niște victorii. Acum, în viitorul apropiat! Problema e că, următoarele două partide, în Conference League cu Anderlecht și cu CS U Craiova în Superliga în deplasare, sunt mult mai dificile, comparativ cu meciurile cu Voluntari (1-1) și cu Hermannstadt (2-2), de pildă, pe care n-a reușit să le câștige.

Și-a pierdut calmul la conferință

La nivel declarativ, tehnicianul roș-albaștrilor respinge ideea că postul său ar fi în pericol, la FCSB. Astăzi însă, la conferința dinaintea partidei cu Anderlecht, Dică și-a pierdut calmul, când a fost întrebat despre viitorul său la formația din Berceni.

„Am calificat echipa în Conference League după cinci ani! Dacă nu o calificam, nu mai eraţi aici, la conferinţă, eu nu mai eram aici. N-am nicio presiune, am încredere în ceea ce fac, putem duce echipa acolo unde îi e locul, sunt un om pozitiv, ştiu că lucrurile excepţionale li se întâmplă celor care nu renunţă. Eu nu renunţ. Nu ştiu de ce se vorbeşte la noi, după o lună şi ceva, de demiterea antrenorului? Liverpool ce să facă? Să dea antrenorul afară că e pe locul 7 în campionat? Eu am venit de o lună şi jumătate. Cât timp am susţinerea patronului şi ştiu ce fac la antrenament, văd că jucătorii aplică ceea ce fac la antrenamente, am încredere în ceea ce fac“, a răbufnit Dică.

Acesta a anunțat și obiectivul bucureștenilor în grupa B din Conference League: „Vom fi între cele trei echipe care vor ataca locul doi, pentru că West Ham e, într-adevăr, o trupă puternică. Chiar dacă noi am fost acolo aproape de un rezultat pozitiv“.

Dică a făcut și o „radiografie“ a celor de la Anderlecht, formație aflată pe locul 9 din 18 în prima ligă belgiană, după opt etape. „Întâlnim un adversar foarte bun, o echipă care face un pressing foarte sus, agresiv, cu reacţie după pierderea mingii. Belgienii sunt foarte bine organizaţi, ofensivi, cu jucători de viteză“.

Conference League, etapa a 2-a, joi

Grupa B

FCSB – Anderlecht 22.00, Pro TV

Silkeborg – West Ham 22.00

Clasament: 1. West Ham 3 puncte, 2. Anderlecht 3p, 3. Silkeborg 0p, 4. FCSB 0p

Grupa G

CFR Cluj – Sivasspor 19.45, Pro Arena

Slavia Praga – Ballkani 19.45

Clasament: 1. CFR Cluj 1p, 2. Slavia Praga 1p, 3. Ballkani 1p, 4. Sivasspor 1p

Sistemul de calificare

În Conference League, la finalul fazei grupelor, echipa de pe locul 1 va merge direct în optimi. Echipa de pe locul 2 va juca un play-off cu o adversară care va ocupa poziția a 3-a într-o grupă de Liga Europa. Învingătoarea va merge și ea în optimile Conference League.