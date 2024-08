David Popovici, pus la punct de Elisabeta Lipă, după ce s-a plâns de condițiile de antrenament

David Popovici a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice 2024 - aur la 200 de metri liber și bronz la 100 de metri liber -, după care a a avut mai multe discursuri despre condițiile precare în care el și alți sportivi români se pregătesc în țară.

Tânărul înotător de 19 ani a tras un semnal de alarmă, care să fie auzit de clasa politică, aceasta fiind acuzată că se bate cu pumnii în piept când sunt rezultate, apoi dispare timp de 4 ani, până la următoarele Jocuri Olimpice. David Popovici a punctat că nu este normal să fir ars de soare vara și să se sufoce la antrenamentele din bazinul din Complexul "Lia Manoliu", pe timpul iernii, când acesta este acoperit cu un balon.

Elisabeta Lipă: Nu e timpul să facem analize

Elisabeta Lipă, șefa ANS, a comentat declarațiile campionului olimpic, a subliniat că, pe viitor, va face toate demersurile pentru ca David Popovici să aibă cele mai bune condiții de antrenament, dar l-a pus ”pe hold” pe înotătorul român: ”Nu e nici timpul și nici momentul acum să facem analize”. Lipă i-a transmis că se poate antrena la două bazine olimpice, cel de la Dinamo şi cel de la Otopeni, însă sportivul de 19 ani îl preferă pe cel de la Lia Manoliu, care s-a degradat în ultimii ani.

Oricum, David Popovici nu ceruse special pentru el condiții mai bune de pregătire, ci pentru toți tinerii care vor să să dedice sportului. Într-adevăr, a exemplificat cu cazul său greutățile cu care se confruntă sportivii în general, dar nu acesta era miezul mesajului.

David Popovici are două bazine olimpice la dispoziție

Președinta Agenției Naționale pentru Sport a spus pentru as.ro că va începe procedurile de modernizare a bazinul din Complexul "Lia Manoliu", pentru a-i face pe plac lui David: ”Da, sportul românesc are nevoie de multe. De infrastructură, de copii care să practice o formă de mișcare. Avem nevoie de sport în școală, de infrastructură școlară. De infrastructură pentru pregătirea loturilor olimpice. Să nu uităm că David e legat de acest bazin. El de la patru ani… Prima oară a văzut bazinul de la Lia Manoliu. El a crescut acolo și a văzut cum s-a degradat ușor, ușor. Nu știu să vă spun ce s-a întâmplat cu acel bazin.

Dar ce pot eu să vă promit e următorul lucru: când mă întorc în țară, voi face o analiză. Unde s-au blocat lucrurile și într-un ciclu olimpic să-l fac pe David fericit. Ca el să se poată antrena, nu știu dacă acolo, pentru că are la Dinamo un bazin olimpic, are la Otopeni bazin olimpic. El își dorește acolo pentru că acolo se simte bine, acolo e casa lui. Eu dacă reușesc să demarez lucrările voi fi foarte fericită. Eu nu stau! Eu nu am avut concediu niciodată!”, a declarat Elisabeta Lipă.

Ionuț Popa: David nu s-a referit la el

Dacă Elisabeta Lipă a înțeles mesajul lui David Popovici printre rânduri, Ionuţ Popa, șeful de la CS Dinamo, l-a recepționat exact cum a trebuit: „David nu a făcut o declarație referitoare la el. David are absolut tot ce îi trebuie. David este un tip perfecționist. Nu cred că a făcut referire la Dinamo, ci la sistemul românesc. Se antrenează la Dinamo, dar în funcție de specificul bazinului unde va concura sau de competiție, locul de antrenament se schimbă: Izvorani, Dinamo, Lia Manoliu. Pentru Popovici, bazinul de la Dinamo este de ajuns.

La această Olimpiadă, trebuie să reușim să scoatem maxim din acest băiat, David Popovici. Trebuie să fie locomotiva unor campanii, pe zona sport, a viciilor, a educației. Cred că ne-am atins targetul și vom reuși să cuantificăm aceste performanțe. Trebuie să creăm proiecte de țară pe toate palierele, avem un băiat deștept pe care ni l-a dat Dumnezeu”, a declarat la DigiSport președintele CS Dinamo, clubul la care est legitimat David Popovici.