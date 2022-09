Dan Petrescu, conferință explozivă: CFR se pregătește de schimbarea antrenorului

În Gruia, tensiunea a atins cote maxime, de pe o zi pe alta, după meciul cu Sivasspor. Iar conferința lui Dan Petrescu a întărit impresia că zilele tehnicianului, la Cluj, sunt numărate. Întrebat despre declarația dată de patronul Neluțu Varga, care a condiționat viitorul antrenorului de parcursul din Conference League, „Bursucul“ a lăsat diplomația deoparte și a criticat vehement ce se întâmplă la club.

„Eu nu înțeleg în niciun fel de unde vine această presiune. În primul an, am câștigat campionatul și am plecat. Am revenit, am luat iar campionatul, poate nu era meritul meu, în întregime (n.r. – CFR schimbase mai mulți antrenori, în acel sezon 2018-2019). Apoi, am dus echipa în grupele Ligii Europa, am mers până în primăvară. Anul următor, am câștigat iar campionatul, iar am mers în grupele Ligii Europa, dar nici atunci nu era lumea mulțumită. După 6 luni, au fost probleme, am plecat, iar m-am întors, iar m-au chemat. Am luat, din nou, campionatul, iar am ajuns în grupe. Băi băieți, dacă s-a plictisit lumea să ia campionate și să meargă în grupele europene, nicio problemă, eu plec! Mai mult decât să iau campionatul și să duc echipa în grupe nu pot face. Poate vine altul și ia Liga Campionilor sau ajunge în grupe“, și-a început Petrescu tirada.

Mai departe, acesta a lăsat de înțeles că a și făcut toate poftele patronului: „Când am revenit a treia oară la echipă (n.r. – în august 2021), am fost rugat să se reducă bugetul. Am scăpat de jucătorii cu salarii mari, care nici nu jucau prea bine, nu făceau nimic pentru club, și am luat jucători liberi de contract, cu salarii la jumătate. Am redus bugetul, am câștigat campionatul, am ajuns în grupe. Dacă în grupe vine un arbitru și nu-mi dă gol și trei penalty-uri (n.r. - aluzie la arbitrajul cu Sivasspor), ce pot să fac? Eu sunt de vină? Nu mi se pare corect! Toată lumea să strige ce vrea, dar rezultatele vorbesc pentru mine“.

La final, Petrescu a insistat, încă o dată că, la ce se întâmplă acum, la CFR, despărțirea de această formație pare a fi soluția optimă pentru toată lumea. „De ce să mai stau aici, pe capul oamenilor, dacă ei nu mă vor? Dacă ei nu mai vor campionate și cupe europene, bravo tată! N-are rost să mai stau! Să vină altul și să câștige Liga Campionilor. Nu se mai poate continua cu aceste scandări. Clubul trebuie să mă susțină 100%. Altfel, nu putem continua“, a spus tehnicianul de 54 de ani.

4

trofee a câștigat Dan Petrescu, cu CFR Cluj, toate în campionat, în edițiile 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 și 2021-2022.

Conference League, etapa a 2-a, joi

Grupa B

FCSB – Anderlecht 0-0

Silkeborg – West Ham 2-3

Clasament: 1. West Ham 6 puncte, 2. Anderlecht 4p, 3. FCSB 1p, 4. Silkeborg 0p

Grupa G

CFR Cluj – Sivasspor 0-1

Slavia Praga – Ballkani 3-2

Clasament: 1. Slavia Praga 4p, 2. Sivasspor 4p, 3. Ballkani 1p, 4. CFR Cluj 1p

Superliga, etapa a XI-a

Vineri

Voluntari - „U“ Craiova 1948 1-0

Petrolul – Farul 1-3

Sâmbătă

UTA – Hermannstadt 1-2

Sepsi – Botoșani 7-0

Rapid – Mioveni 2-1

Duminică

Universitatea Cluj – Chindia 18.30

CS U Craiova – FCSB 21.30

Luni

FC Argeș – CFR Cluj 20.30

Clasament

1. Farul Constanța 11 7 3 1 22-10 24

2. Rapid 11 8 0 3 12-6 24

3. Hermannstadt 10 6 4 0 15-7 22

4. Petrolul Ploiești 11 5 2 4 11-12 17

5. Sepsi 11 4 4 3 18-8 16

6. CFR Cluj 8 5 0 3 15-9 15

7. UTA 11 4 3 4 11-13 15

8. „U“ Craiova 1948 11 4 2 5 12-11 14

9. CS U Craiova 9 4 2 3 11-11 14

10. FC Argeș 10 4 1 5 9-14 13

11. Voluntari 10 3 3 5 8-11 12

12. Botoșani 10 3 3 4 9-16 12

13. FCSB 8 1 5 2 10-13 8

14. Universitatea Cluj 10 1 4 5 6-11 7

15. Mioveni 11 1 3 7 6-16 6

16. Chindia Târgoviște 9 0 3 6 10-17 3

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.