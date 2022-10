Culturismul, plin de substanțe, alături de Halep: „Mă rog să o ajute bunul Dumnezeu“

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, aflat la Campionatul Mondial de Fitness din Coreea de Sud, i-a luat apărarea Simonei Halep, arătând că nu susţine dopajul, dar că a devenit un adevărat "dans pe sârmă" efortul de a practica un sport de performanţă în condiţiile în care substanţele interzise de Agenţia Mondială Antidoping se regăsesc în numeroase medicamente banale şi alimente.

"Simona Halep este cel mai rostit nume de român în ultimii 10 ani şi pe bună dreptate! Ne-am mândrit cu toţii cu victoriile ei, iar acum sunt mulţi care se bucură de problemele prin care trece. Nu se mai satură să distribuie ştirea şi s-o terfelească, pentru că, în sfârşit, au motivul de a o coborî la nivelul lor, al invidiei şi al urii izvorâte din frustrare. Câţi dintre voi ştiţi că substanţele interzise de WADA se regăsesc în atâtea medicamente banale şi alimente, încât este posibil să ieşi pozitiv fiind chiar nevinovat? Câţi dintre voi ştiţi că Simona Halep a fost printre cei mai testaţi sportivi români, de către Agenţia Naţională Antidoping sau WADA? La nivelul la care joacă, nu ar fi imposibil ca cineva să îi făcut rău intenţionat! Nu susţin şi nu am susţinut vreodată dopajul, dar a devenit un adevărat 'dans pe sârmă' efortul de a practica un sport de performanţă şi a evita chiar şi cele mai banale medicamente pentru răceală, de frica de a nu fi depistat pozitiv. Trebuie să îţi actualizezi mereu informaţiile cu privire la lista substanţelor interzise care se modifică de la an la an", a arătat Gabriel Toncean pe Facebook.

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness a arătat că, chiar dacă a greşit, pentru el Simona Halep rămâne aceeaşi campioană cu care România s-a mândrit în toate colţurile lumii.

"Mă rog să o ajute bunul Dumnezeu să depăşească cu bine acest moment dificil al vieţii ei!", a conchis Gabriel Toncean.