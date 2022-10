Halep, trădată: Lupescu explică ce a pățit Simona, ajunsă în mijlocul unui scandal de dopaj

Simona Halep (31 de ani, 9 WTA) a fost „bombardată“ cu vești proaste în ultima parte a sezonului: mai întâi, a fost eliminarea de la US Open 2022 în turul I, apoi a venit divorțul de Toni Iuruc și operația la nas care a scos-o din circuit pentru ca, vineri, să explodeze știrea suspendării ei, deocamdată provizorie, pentru dopaj.

Urmează o perioadă lungă în care diverși oameni fie că o vor susține pe „Simo“, fie că o vor călca, efectiv, în picioare. Oricum, în cel mai pur stil românesc, cazul va fi comentat zi de zi și „tocit“ o lungă perioadă. Așadar, suntem la începutul unei perioade în care vor curge speculațiile. Prosport.ro a luat legătura cu Ionuț Lupescu, explicând că fostul internațional e un apropiat al familiei Halep și, drept urmare, părerea sa cântărește altfel.

„Kaiserul“ a fost întrebat despre Halep, așa cum s-a întâmplat, vineri seară, și cu Adrian Mutu și cu Gheorghe Hagi, la finalul meciului Rapid – Farul, scor 1-1. Dacă antrenorii celor două formații au refuzat să facă vreun comentariu despre Halep, în schimb, Lupescu a oferit mai multe declarații pentru prosport.ro.

Ce a spus Ionuț Lupescu?

*Vreau să vă spun din experiența mea de fotbalist profesionist cum funcționează relația dintre sportiv şi cei care se ocupă de latura medicamentației. Cel mai important lucru la cel mai înalt nivel e încrederea. Eu am avut parte de doctori extraordinari, atât la echipele de club din Germania, cât şi la națională, unde era „dochi” Popescu (n.r. – Pompiliu Popescu). N-am ştiut niciodată ceea ce iau, am luat doar ce mi s-a dat şi am fost convins mereu că e totul în regulă. Aşa cred că e şi în cazul Simonei Halep.

*Ea a demonstrat în toată cariera ei că n-are nevoie de dopaj pentru a fi în top. Acum, ea a trecut la noul antrenor (n.r. - Patrick Mouratoglou), cu tot cu stafful acestuia. Şi a avut încredere totală în oamenii din jurul ei.

*Tu, ca sportiv, când e competiție majoră, cum e un turneu ca US Open, nu stai să vezi tot ce iei. Vor spune unii că trebuie să ştii, dar nu e chiar aşa… Când ai încredere, tu iei ce ți se dă şi te concentrezi pe latura sportivă, de analiză a adversarilor… Nu mai zic că şi dacă ți s-ar zice mai multe denumiri n-ai avea cum să le cunoşti sau să le reții pe toate. Antrenorul sau medicul cred că a trădat-o pe Simona, la unul dintre ei face referire ea în declarația oferită după acest caz.