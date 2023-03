Ciprian Deac și Nicolae Stanciu, în Top 25 mondial al assisturilor! Jucători celebri depășiți de cei doi

Ciprian Deac se află pe un onorant loc 9 în clasamentul pasatorilor decisivi, cu 15 assisturi în ultimele 365 de zile. Mijlocașul lui CFR îi întrece pe Neymar și Kylian Mbappé în studiul publicat de institutul elvețian CIES Football Observatory. Stanciu e și el în top, pe locul 23, cu 13 assisturi.

Mijlocașul de 37 de ani al lui CFR Cluj nu încetează să surprindă prin performanțele sale. Ciprian Deac are un fizic de invidiat și rămâne o piesă esențială la campioana României. Deac se află într-o companie selectă într-un studiu efectuat de institutul elvețian CIES Football Observatory și relevată de gsp.ro.

Deac e pe locul 9 în ierarhia assisturilor oferite în 365 de zile, perioadă în care au fost luați în calcul fotbaliști din 75 de campionate din lume. Ciprian are 15 pase decisive (plus 5 goluri), fiind la egalitate cu Jota Filipe (Celtic) și Luciano Acosta (FC Cincinnati), și îi devansează pe Neymar și Mbappé (PSG), cu câte 14, plus Dembele (Barcelona, 13).

Stanciu, campion în China

La egalitate, diferența este făcută de coeficientul de campionat în care joacă (SuperLiga are 0,62). Scorul obținut prin înmulțirea assisturilor cu coeficientul de țară îl plasează pe Deac (9,3) imediat în vecinătatea "galacticilor" Luka Modrici (Real Madrid, 9,4) și Karim Benzema (Real Madrid, 9,3), dar peste vedete ca Phil Foden (Man. City, 9,1), Enzo Fernández (Chelsea, 8,9) și Robert Lewandowski (Barcelona, 8,7)!

Al doilea român care prinde o poziție remarcabilă în analiza CIES Football Observatory este Nicolae Stanciu, care s-a încoronat campion al Chinei cu formația sa de club, Wuhan Three Towns.

Mijlocașul de 29 de ani are în ultimul an calendaristic 13 pase de gol (scor 8,3), la fel ca Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) și Cody Gakpo (FC Liverpool) și cu două mai mult decât Bukayo Saka (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Rafael Leão (AC Milan), Kvicia Kvarațhelia (Napoli), Christian Eriksen (Manchester United) și Sergej Milinkovici-Savici (Lazio Roma).