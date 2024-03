Cine o însoțește pe Simona Halep la turneul din Miami. Lucrează la Academia lui Mouratoglou

Simona Halep va reveni săptămâna viitoare în circuitul WTA, la Miami Open (19-31 martie), după ce TAS i-a micșorat pedeapsa pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni. Jucătoarea a plecat ieri dimineață spre SUA, alături de o echipă încropită rapid, formată dintr-un partener de antrenament și un fizioterapeut.

Dacă în țară s-a antrenat alături de Alexandra Cadanțu, în SUA sparring partner îi va fi portughezul Joao Monteiro, acesta venind la București și luând calea Americii alături de sportivă. Fosta lideră mondială nu are încă un antrenor și spune că va lua o decizie după evoluția de la competiția din Florida.

„Am fost în discuții, am vorbit. Darren (n.r. - Cahill, fostul ei instructor) mă ajută foarte mult pe această parte. În momentul acesta am de ales o echipă. Nu o voi face chiar astăzi sau mâine. O să îmi iau timp să mă gândesc. După Miami o să-mi iau timp și o să aleg persoanele pe care eu le consider potrivite pentru mine”, a declarat Simona Halep săptămâna trecută, pentru Antena 3 CNN.

Lucrează cu un apropiat al lui Mouratoglou

Retras din circuit, actualul partener de antrenament al Simonei a mai colaborat cu aceasta anul trecut, când s-a speculat că între ei ar fi vorba și de o relație amoroasă. Românca a negat vehement la momentul respectiv: „Am tot citit articole inventate despre relaţia mea cu Joao Monteiro. Este partenerul meu de antrenament şi nimic mai mult. Mulțumesc!”.

Culmea este că, după ce echipa antrenorului Patrick Mouratoglou s-a dovedit a fi cea care i-a distrus cariera și până mai ieri și reputația jucătoarei, Simona a apelat tot la o persoană din anturajul instructorului francez. Halep l-a întâlnit pe Joao Monteiro la Academia Mouratoglou și în presă s-a scris că ar lucra în cadrul acesteia, deși informația nu poate fi verificată, pe site-ul instituției nefigurând niciun nume de colaborator.

Are nevoie de căldura celor dragi

Jucătoarea va avea alături la Miami Open și un fizioterapeut, dar va fi susținută și de familia sa: tatăl, mama și fratele ei vor ajunge zilele următoare în SUA. „Vreau să îi am în lojă pe toți”, a declarat Simona Halep la plecare, în aeroport, semn că are nevoie de susținere morală înaintea primul meci oficial din „noua eră”. Mai ales că un detaliu este edificator în privința felului în care va fi primită de colegele sale: una singură i-a scris mesaj de felicitare după victoria de la TAS, franțuzoaica Alizé Cornet.

În rest, românca a fost ignorată de celelalte sportive, semn că acestea o vor trata cu indiferență la turneul din Miami și se vor ține departe de ea. Astfel, Simona va avea parte doar de susținerea familiei și, cel mai probabil, și a fanilor. Americanii au tratat-o mereu cu simpatie și semnele arată că așa vor face și acum.

Fanii abia o așteaptă în teren

Jurnaliștii de la Sky Sports au notat: „Va fi interesant de văzut cum românca de 32 de ani va face față turneului și cum vor reacționa colegele de circuit la revenirea ei. Lipsa vocilor de felicitare din partea jucătoarelor de pe rețelele de socializare în urma victoriei de la apel este evidentă“.

Simona a avut mai multe postări pe Instagram în care a anunțat ori că i-a fost redusă suspendarea, ori că va putea reveni pe teren, ori că va juca la Miami. A fost felicitată de o mulțime de fani și de câteva persoane din lumea tenisului, dar nu de jucătoarele aflate în activitate. Chris Evert, Darren Cahill, Patrick Mouratoglou şi Agnieszka Radwanska au fost printre cei care i-au trimis mesaje și emoticoane lui Halep.