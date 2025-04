Chivu a vorbit despre cal și despre vacă, după ce Parma a remizat cu Verona

AC Parma a remizat aseară în etapa a 30-a din Serie A, 0-1 cu Hellas Verona, iar runda viitoare are meci cu liderul Inter Milano. Parma este pe locul 16 din 20 de formații. Are 26 de puncte, cu 3 mai mult decât locul 18 (Empoli), ultimul care trimite în Serie B. Cu Chivu la timonă, „cruciații” au strâns 6 puncte în 5 etape.

Deși are o singură înfrângere, 0-1 cu Udinese, Chivu ar fi vrut mai multe puncte în cele 5 etape de când este antrenor la Parma. Iar presa peninsulară scrie că ar putea fi înlocuit chiar cu fostul tehnician al echipei.

„Am arătat că suntem pregătiți să jucăm un meci greu, cunoscând adversarul și forța lui. Am rezistat, mă bucur pentru spiritul și sufletul de care am dat dovadă, ne-a lipsit scânteia în față, câteva episoade care puteau fi în favoarea noastră. Rămân cu spiritul, sufletul și punctul, în ultimele cinci meciuri am făcut șase puncte.

Sunt importante pentru a urca în clasament, chiar dacă mi-aș fi dorit un pic mai mult. Suntem într-o fază a sezonului în care nu ne permitem să fim drăguți, trebuie să creștem numărul de faulturi și de galbene.

Întâlnim echipe pregătite pentru acest gen de meci, trebuie să creștem și din acest punct de vedere. Trebuie să înțelegem ce înseamnă să jucăm pentru salvare”, a declarat Chivu la microfonul Sky, citat de Tutto Mercato. Antrenorul român a oferit apoi declarația serii: „În România se spune așa: calul aleargă, dar vaca dă laptele”.

Pentru Chivu urmează meciul cu Inter

Pentru Parma urmează un meci infernal, cu Inter, pe 5 aprilie, de la ora 19.00. Chivu va înfrunta echipa alături de care a cucerit titlul în Serie A, Champions League și Cupa Italiei în 2010, ca jucător. Înainte de Parma, Cristi a antrenat doar la academia celor de la Inter. Cu toate acesta, a transmis că urmează un meci ca oricare altul.

„Nu am niciun sentiment, trebuie să fim pregătiți să înfruntăm orice echipă, așa cum am fost și până acum”, a declarat Chivu despre meciul cu liderul campionatului italian.