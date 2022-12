Cetățenii raiului: Victoria Argentinei la Mondiale prin ochii unui jurnalist local EXCLUSIV

Dacă s-ar face un sondaj de opinie în țară, cu siguranță, naționala Argentinei ar ocupa un loc fruntaș în topul preferințelor românilor.

O dovadă clară, în acest sens, e și faptul că, în 2022, două din primele trei transmisiuni sportive au inclus meciurile „pumelor“, după cum a notat „Gazeta Sporturilor“. Finala Mondialului, Argentina – Franța (2.915.000 de telespectatori), dar și semifinala Argentina – Croația (1.716.000 de telespectatori) au fost cele mai urmărite meciuri, la TV, în România, în acest an. Podiumul audiențelor sportive a fost completat de meciul Franța – Maroc (1.710.000 de telespectatori), a doua semifinală de la CM 2022.

Și, totuși, cum s-a trăit în Argentina câștigarea titlului mondial, după cea mai frumoasă finală din istoria competiției? Pentru a afla răspunsul, „Adevărul“ a luat legătura cu jurnalistul Alejandro Panfil de la publicația „La Nación“. Acesta s-a aflat pe străzile din Buenos Aires și a savurat de la fața locului sărbătoarea națională care a scos milioane de argentinieni din case.

„Adevărul“: Argentina a început Mondialul cu un rezultat-șoc: 1-2 cu Arabia Saudită. Cât de optimist erai după acest meci că naționala poate câștiga trofeul? Credeai că e posibil așa ceva?

Alejandro Panfil: Într-adevăr, înfrângerea de la primul meci a fost o lovitură grea și chiar ne-a pus cu spatele la zid, în pragul eliminării. Dar să știi că, chiar în ziua respectivă, am scris pe Twitter că naționala Argentinei are capacitatea necesară de a se ridica și de a avea un Mondial reușit. Pe ce m-am bazat? Pe faptul că, în ultimii patru ani, s-a depus o muncă extraordinară la nivelul primei reprezentative, iar rezultatele s-au văzut. Argentina a ajuns la Mondialul din Qatar, după ce a câștigat Copa America 2021 și Finalissima 2022.

Toată lumea vorbește despre Messi. Dar care a fost secretul selecționerului Lionel Scaloni? A câștigat trei trofee, inclusiv un Mondial, în condițiile în care e la prima sa experiență, ca antrenor...

Chiar dacă n-are un trecut în antrenorat, începând direct la echipa națională, Scaloni are un singur secret, ca selecționer: calitatea sa profesională și seriozitatea, meticulozitatea cu care a lucrat din prima zi în care a fost numit în funcție! Apoi, trebuie menționat că Scaloni are în jurul său o echipă tehnică de mare valoare, formată din oameni care au multe meciuri la echipa națională. Unii dintre ei sunt foști câștigători ai Mondialului cu naționala de tineret. Dacă mă întrebi despre o „rețetă a succesului“, îți spun așa: abilitatea profesională a staffului tehnic, atitudinea lor umilă, calități care au fost completate de o relație excelentă cu jucătorii naționalei și de o comunicare foarte bună în cadrul grupului. Toate aceste detalii au contribuit la rezultatele obținute.

Argentina are mari probleme economice, cu o rată uriașă a inflației. Și, totuși, după finala Mondialului, am văzut niște scene fabuloase, cu oameni înnebuniți parcă de bucurie...

Vorbim despre două chestiuni complet diferite. Criza economică e una, Cupa Mondială e alta. Argentinianul de rând e înnebunit după fotbal, are o cultură fotbalistică unică și, de aceea, pe durata Mondialului, echipa națională a fost în centrul atenției. Să știi că problemele economice au făcut mereu parte din viețile noastre, nu doar acum. Chiar și în 1986, când am câștigat Mondialul, țara traversa o criză economică. Dar mereu am știut să ne ridicăm deasupra acestor probleme, ca societate. Argentinienii sunt mândri de cum ne-a reprezentat echipa națională. Desigur, viața merge înainte, fotbalul la fel, cu bune și cu rele. Dar în ciuda problemelor existente, trebuie să știi să te bucuri de viață. Și cred că, de aceea, am văzut această fericire, în stare pură, pe chipurile oamenilor pe străzile din Argentina. Asta e stilul nostru de a trăi viața și fotbalul.

A existat mereu această discuție la nivel mondial: Messi sau Maradona? Cine a fost mai bun? Care e opinia generală în Argentina, după această victorie de la Cupa Mondială? Pentru că, la nivel global, cei mai mulți oameni pare că s-au convins că Messi l-a depășit pe Maradona după triumful din Qatar.

Să știi că această discuție a existat mereu în restul lumii, exact cum ai spus, nu și în Argentina! De exemplu, am primit această întrebare de foarte multe ori din partea brazilienilor. Dar această dilemă nu există pentru argentinieni! Noi ne-am bucurat de Diego, cel mai bun pe vremea lui, și ne bucurăm acum de Messi. Comparația dintre ei e total inutilă pentru noi. Am avut două genii și amândouă au câștigat Cupa Mondială.

Cum vezi viitorul Argentinei după Messi? Crezi că va continua să joace până la următorul Mondial? Dacă nu, crezi că echipa națională va avea probleme după retragerea lui?

Sincer, nu cred că Messi va ajunge la următorul Mondial, în 2026. El însuși a zis deja că va fi foarte dificil din cauza vârstei sale, în condițiile în care are 35 de ani acum. Dar cred că vrea să joace în următoarea ediție de la Copa America, în 2024, din postura de campion mondial. Nu cred că echipa națională va suferi după retragerea lui Messi, deși, sigur, lipsa lui se va simți. Dar astăzi, echipa națională are un nucleu de jucători tineri și talentați, foarte competitivi, care au și învățat deja cum să aibă succes la cel mai înalt nivel posibil.