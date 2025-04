Centura pe care Zelenski i-a dus-o lui Trump reapare pe Wembley. Usyk-Dubois, meciul anului în boxul mondial profesionist

A fost stabilită data marii revanșe în boxul profesionist, categoria greilor, dintre ucraineanul Oleksandr Usyk, neînvins, și britanicul Daniel Dubois („Dinamita”). Usyk a câștigat în 2023, în Polonia, iar duelul de la vară va fi găzduit de templul fotbalului englez. Pentru reunificarea titlului mondial, Usyk vine pe Wembley, pe 19 iulie, la duelul împotriva lui Dubois, la meci fiind anunțați 100.000 de spectatori. Centura lui

Britanicul Daniel Dubois și ucraineanul Oleksandr Usyk s-au duelat pe 26 august 2023, în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Duelul s-a ținut pe „Tarczynski Arena” din Wroclaw, Polonia.

La vară, istoricul stadion Wembley din Londra își va redeschide porțile boxului pentru o revanșă mult-așteptată, care promite să aducă lângă ring un record de spectatori. Oleksandr Usyk și Daniel Dubois se vor înfrunta pe 19 iulie, pe gazonul templului fotbalului englez, în meciul de reunificare a titlului mondial la categoria grea, au informat organizatorii, Queensberry Promotion și Ready to Fight.

Ucraineanul Usyk, în vârstă de 38 de ani, este neînvins în 23 de meciuri, deține coroanele WBC, WBA, WBO și vine după două victorii împotriva lui Tyson Fury. În prima, el finalizase deja unificarea coroanelor lumii. Dar centura IBF nu a fost în joc.

Britanicul Dubois, în vârstă de 27 de ani, cu un palmares de 22 de victorii și 2 înfrângeri, este campionul IBF. A câștigat coroana împotriva croatului Filip Hrgovic, iar în septembrie a confirmat titlul învingându-l pe compatriotul său Anthony Joshua.

Se așteaptă un număr record de spectatori

Acest meci va atrage un număr record de spectatori pe Wembley, peste cei 96.000 anunțați de organizatori la derby britanic care s-a încheiat cu un OK în runda a 5-a încasat de favoritul Joshua de la Dubois.

Porecla lui Dubois este „Dynamite” și a câștigat înainte de limită 21 din cele 22 de lupte ale sale. Wembley a oferit, de asemenea, în trecut, asistențe-record: 94.000 de spectatori în 2022 pentru Fury-Dillan White, 90.000 în 2017 pentru Joshua-Wladimir Klitschko, 78.000 în 2018 pentru Joshua-Alexander Povetkin.

Usyk și Dubois s-au mai confruntat în 2023, la Wroclaw (Polonia), ucraineanul câștigând în runda a noua. Un verdict contestat de britanici. Arbitrul Luis Abon a considerat că knockdown-ul îndurat de Usyk în runda a 5-a nu s-a contabilizat, oferindu-i timp să se recupereze și să schimbe soarta meciului. Pentru Dubois și staff-ul său, însă, lovitura a fost legitimă și ar fi putut pune capăt disputei.

„Este lupta pe care mi-am dorit-o și pe care am cerut-o”, a comentat Dubois. „În sfârșit, am o revanșă împotriva lui Usyk. Am câștigat prima noastră luptă, dar aceasta mi-a fost luată de decizia arbitrului. De data aceasta, nu vor mai fi greșeli, în fața oamenilor mei, pe Wembley și în orașul meu. Acum sunt un boxer și mai periculos, iar Usyk își va da seama de asta în iulie”, a mai zis britanicul.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să lupt din nou pentru reunificarea titlului”, a răspuns Usyk. „Și îi mulțumesc, de asemenea, lui Daniel pentru că a avut grijă de centura mea de campion IBF. Da, acum plănuiesc să o iau înapoi”, a mai zis acesta.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a dus la ultima vizită în SUA cu centura de campion mondial la categoria grea a lui Oleksandr Usyk, pe care i-a oferit cadou lui Donald Trump, în timpul întâlnirii lor controversate din 28 februarie, de la Casa Albă.

Câștigător la Riad, în Arabia Saudită, pe 19 mai 2024, împotriva britanicului Tyson Fury, ucraineanul Oleksandr Usyk a devenit al treilea boxer din istorie care a unificat cele patru centuri principale ale categoriei (WBO, WBA, IBF și WBC).