Celebrul pilot Ari Vatanen va pilota demonstrativ la Trofeul Poiana Brașov Autoklass

Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) a anunțat pe site-ul oficial că Ari Vatanen va fi prezent în parcul de service alături de echipa Engage Racing şi va pilota, în curse demonstrative, noul BMW i3 50 xDrive. Finlandezul s-a impus atât în Campionatul Mondial de raliuri (campion în 1981), cât şi în raliul-raid Dakar (1987, 1989, 1990, 1991). Ales în Parlamentul European, a susținut aderarea Republicii Moldova la UE.

Ari Vatenen a candidat la șefia FIA în 1999 Foto: EPAImages

S-a subliniat faptul că „BMW i4 Racing încheie un sezon plin cu o prezenţă specială la ultima cursă a sezonului, Trofeul Poiana Brașov AUTOKLASS, desfășurat în perioada 23-25 octombrie. Legendarul Ari Vatanen va fi prezent în parcul de service alături de echipa Engage Racing. (...) În vârstă de 74 de ani, acesta este una dintre marile legende ale motorsportului. Cu o carieră de patru decenii, este unul dintre cei trei piloţi din istorie care s-au impus atât în Campionatul Mondial de raliuri (câștigând titlul de campion în 1981), cât şi în raliul-raid Dakar (1987, 1989, 1990, 1991). Vatanen este și eroul legendarului scurtmetraj „Climb Dance”, regizat de Jean-Louis Mourey, care documentează victoria sa, obținută cu un timp-record, în faimoasa cursă de viteză în coastă de la Pikes Peak (SUA) în 1988. Cariera lui Ari Vatanen se extinde şi dincolo de lumea motorsportului: a fost membru al Parlamentului European timp de zece ani și s-a dedicat politicilor de siguranță rutieră și afacerilor externe, fiind inclusiv unul dintre semnatarii Declaraţiei de la Praga din 2005 împotriva comunismului”.

Vatanen a acceptat invitația Engage Racing, urmând a fi alături de această echipă la ultima cursă a sezonului, Trofeul Poiana Brașov AUTOKLASS (23-25 octombrie). Demersul este susținut de Michelin și FRAS. Finlandezul va fi prezent duminică, 25 octombrie, la Braşov, în parcul de service organizat în zona Livada Poştei, respectiv în spaţiul Engage Racing. Acesta se va întâlni și va discuta cu fanii şi cu presa. De asemenea, va susţine urcări demonstrative cu noul BMW i3 50 xDrive, în cadrul uneia dintre primele prezentări publice ale modelului la nivel mondial şi prima ocazie pe care publicul larg o are să vadă maşina înainte de debutul pe piaţă din 30 octombrie.

Vatanen a participat și în raliul-raid Dakar Foto: EPAImages

E de amintit că Ari Vatanen are o colaboare lungă cu BMW Franţa, dar şi o participare în Raliul Finlandei cu un BMW M3 E30 Grupa A pregătit de Prodrive. Un model similar a reușit una din cele două victorii BMW în Campionatul Mondial de Raliuri, în Raliul Corsicii 1987, pilotat de Bernard Béguin și copilotul Jean-Jacques Lenne.

Vatanen a fost deputat în Parlamentul European

Stabilit în sudul Franței în 1990, unde a achiziționat o fermă și o podgorie, Vatanen și-a îndreptat atenția către politică. În 1999, a fost ales în Parlamentul European pe lista „Kokoomus” (Partidul Coaliției Naționale) din Finlanda, continuând în să locuiască în Rognes, lângă Aix-en-Provence, în Franța. Activitatea sa s-a concentrat pe chestiuni precum impozitarea autovehiculelor, reglementarea traficului, ajutorul pentru dezvoltare și politica agricolă. A susținut posibila aderare a Turciei, Ucrainei și Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cu condiția ca aceste state să îndeplinească criteriile necesare pentru admitere. În 2004, a fost reales ca membru al Parlamentului European, de data aceasta în Franța, candidând pe lista UMP. După ce UMP a refuzat să-l nominalizeze pentru alegerile europene din 2009, a candidat în Finlanda pe lista Partidului Coaliției Naționale, însă nu a fost ales. În 2009 — la doar câteva săptămâni după înfrângerea sa electorală — și-a anunțat oficial intenția de a candida la președinția Federației Internaționale de Automobilis (FIA), însă a pierdut cursa pentru această funcție în fața lui Jean Todt.

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BMW i3 50 xDrive este al doilea model Neue Klasse. Electric, acesta foloseşte o arhitectură de 800 V şi tehnologia BMW Gen6 pentru a stabili cele mai bune valori din segment: autonomie de până la 912 km şi 423 km de autonomie câştigaţi în 10 minute de încărcare, conform ciclului de testare WLTP. Dincolo de performanţele în materie de autonomie şi încărcare, BMW i3 rămâne un model deosebit de dinamic, aspect pe care Ari Vatanen îl va putea testa în urcările pe traseul de coastă de la Poiana Braşov. Pentru demonstraţie modelul va fi echipat cu Michelin CrossClimate 3 Sport, prima anvelopă all-season sportivă, asigurând aderență optimă indiferent de evoluţia vremii din acest weekend.

Clasica cursă de coastă de la Poiana Braşov a fost evenimentul care, cu exact şase ani în urmă, a marcat debutul aventurii electrice Engage Racing, pe atunci cu un MINI Cooper SE pilotat de Andrei Barbu. La Poiana Braşov, Horia Platona concurează cu BMW i4 Engage Racing pentru a-şi apăra poziţia a treia în Categoria III, destinată automobilelor speciale, având în prezent un avans de 8 puncte. Anul acesta a fost unul bogat pentru echipă, cu participări în două campionate naţionale, care i-au adus deja titlul la clasa Electrice în Campionatul Naţional de Super Rally. Echipa a continuat dezvoltarea modelului unic de competiţie BMW i4 Racing, cu soluţii tehnice special concepute, perfecţionând în special sistemul de răcire. Proiectul s-a bucurat de recunoaştere şi acoperire internaţională, precum şi de proiecte unice de comunicare, așa cum a fost prezenţa în noul serial ProTV „Fără Urmă”, un proiect de imagine inedit, în care un automobil de curse dezvoltat în România are un rol activ.

Reprezentantă a echipei Engage Racing, Anya Platona a declarat: „Încă de la început, trebuie să îi mulţumim pentru gestul generos de a fi prezent alături de noi! Este o onoare şi o inspiraţie colosală să avem alături de noi o asemenea legendă a motorsportului. Din cariera incredibil de bogată a lui Ari Vatanen ne inspiră, printre multe altele, participările sale extraordinare la Pikes Peak, cursă care reprezintă şi unul dintre marile noastre obiective. Încheiem un sezon lung, plin de muncă şi de numeroase proiecte, cu un proiect de suflet. Mulţumim tuturor celor care au fost şi vor fi alături de aventura noastră şi care au făcut posibili toţi aceşti ani! Mulţumiri speciale Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, care a înţeles oportunitatea și a dat dovadă de deschidere şi de o susţinere excelentă”.