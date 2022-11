Cel mai bun junior român din tenis a semnat cu Steaua. Alex Coman are 17 ani și un palmares de invidiat

Alexandru Mihai Coman a semnat cu gruparea „roș-albastră”. Puștiul, care se mândrește cu rezultate de excepție va reprezenta Steaua în competițiile naționale și internaționale.

Clubul Armatei a reușit un transfer notabil la acest sfârșit de an.

Favoritului său, Novak Djokovic

Alexandru Mihai Coman visează să ajungă să se bată cu cei mai buni jucători ai lumii pentru că are un mental puternic, la fel ca favoritul său, Novak Djokovic.

Alexandru Mihai Coman are 17 ani, e pe locul 27 în lume la juniori și are un palmares cu adevărat de invidiat.

Vrea să fie numărul unu la juniori și să câștige un Grand Slam

Puștiul vine la Steaua București de la Dinamo București și e cel mai bun junior român, la ora actuală. Practică tenisul, sportul pe care-l iubește, de la vârsta de patru ani și jumătate.

„Pe Alex și rezultatele lui de excepție le-am prezentat de-a lungul timpului în paginile noastre din rețelele sociale din postura de copil al unui camarad de al nostru, militar al Armatei României. Astăzi suntem încântați să vi-l prezentăm ca sportiv al Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Bine ai venit acasă, Alex! Suntem mândri să te însoțim pe drumul marii performanțe în tenisul de câmp mondial!”, i-a transmis, sâmbătă, MApN.

Născut la Craiova, tatăl său a vrut să-l ducă la fotbal, dar era prea mic și i s-a spus că trebuie să mai aștepte.

„Așa am ajuns la tenis. Aveam foarte multă energie și trebuia să o consum. Numai că, mai târziu, nu am vrut să mai aud de alt sport. Tenisul e ceea ce iubesc. Poate de asta nici nu simt oboseala. Mă antrenez trei-patru ore zilnic, plus una-două ore de fitness, dar nu o fac din obligație. Pe teren mă simt în largul meu”, spune Alex, pe pagina Clubului Sportiv Steaua București - csasteaua.ro.

Elev eminent

Alexandru e bun nu doar la tenis, ci și la școală.

„Sunt la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan, unde am intrat cu media 9,62. Am venit de la Școala Alexandru Macedonski. Sunt în clasa a XII-a, am BAC-ul anul acesta. Dau la matematică, română și probabil biologie. Am destul de multe emoții, dar vreau notă mare și la bacalaureat”, mai spune puștiul pe pagina clubului.

S-a antrenat până de curând, la o academie de tenis de lângă Frankfurt, dar de o săptămână a început pregătirea cu Andrei Pavel și Adrian Ungur, foști jucători români.

„Mai am un an de juniorat și mi-am propus să câștig cel puțin un concurs de Mare Slam. Să fiu pe locul 1, la juniori, să să urc cât pot de mult și la seniori”, dezvăluie el. Hard-ul este suprafața favorită, deși a crescut pe zgură. „Anul acesta am jucat și pe iarbă și mi-a plăcut enorm. Când o să ajung iar la Wimbledon, s-ar putea să schimb suprafața favorită”, spune noul stelist.