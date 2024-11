Cea mai cunoscută jurnalistă din Kosovo le bate obrazul fanilor români: „De ce vă atingeți de rănile noastre?”

Incidentele de la meciul România - Kosovo din Liga Națiunilor continuă să facă valuri, chiar dacă UEFA a dat câștig de cauză tricolorilor. Qeqa Krelani, cea mai cunoscută jurnalistă din provincia care și-a declarat independența față de Serbia, a acordat un interviu pentru iamsport.ro, un amalgam de laude și acuze la adresa românilor. Să urmărim cum a fost văzut conflictul România - Kosovo, din punctul de vedere al adversarilor.

Ea a dezvăluit că scandările ”Serbia, Serbia” ale suporterilor români sunt o insultă profundă pentru poporul kosovar, după atrocitățile din 1999. ”Ca să spun adevărul, sunt șocată. Am fost reporter al echipei naționalei timp de mai mulți ani, însă niciodată nu am văzut o ură de asemenea magnitudine. Sunt șocată de atitudinea românilor față de noi”, și-a început discursul Qeqa Krelani.

Jurnalista kosovară mai susține că a fost asaltată de mesaje oribile din partea fanilor români în mediul online, dar că pe Arena Națională nu s-a simțit deloc în nesiguranță: ”Nu mi-a fost frică. Așa funcționează lucrurile. Ei te jignesc online, iar atunci când te văd personal cer să facă poze cu tine. Chiar și polițiștii de frontieră voiau să facă poze. Telefonul meu este bombardat cu un rasism oribil, naționalist și cu mesaje legate de genul meu de la tot felul de români. Bărbați, politicieni, femei, oameni în vârstă, iar cuvintele lor sunt șocante. Imaginează-ți cum au fost jigniți jucătorii noștri pe parcursul meciului”.

Florin Niță, un gentleman

Qeqa Krelani acuză, pentru iamsport, că o parte a jucătorilor români a fost cea care a creat tensiunea. ”Ne așteptam la insulte de la fani, pentru că la stadion vin și oameni frustrați, dar când ești provocat și insultat de jucătorii de fotbal, atunci nimic nu mai are sens. Declarațiile lor sunt șocante și pline de insulte, dar nu toate. Uitați-vă la portar, la Niță. Este plin de eleganță și un adevărat gentleman. Un jucător exemplu. A încercat să calmeze fanii români și să îi oprească din a mai scanda insulte către jucătorii noștri”.

Kosovara susține că naționala sa nu a intrat pe teren cu planul dinainte stabilit. ”De ce ne-ar fi trebuit trei puncte? Nu ne-ar fi adus pe primul loc în grupă, așa că hai să terminăm cu scuzele astea ieftine. UEFA a amendat România cu 128.000 de euro pentru că nu a știut cum să organizeze un joc. Cui îi pasă de trei puncte? Am pierdut mii de oameni în război. Oameni care au fost uciși și masacrați de Serbia, iar voi credeți că nouă ne pasă de trei puncte? Asta este o scuză ieftină din partea lor. Știam că nu vom bate niciodată România, mai ales după performanța excelentă avută la Euro 2024.

Semnal de alarmă pentru UEFA

Am spus în repetate rânduri că nu este ușor să bați o echipă care este antrenată de un tehnician legendar. Lucescu este al treilea cel mai decorat antrenor din toate timpurile. Îl ador. Dar această declarație împotriva noastră este foarte dureroasă și nu i se potrivește profilului de legendă. Kosovo a ieșit de pe teren pentru a le da celor de la UEFA o lecție. Aceea că avem drepturi egale ca toate celelalte națiuni care sunt parte din UEFA”.

Dacă ați scanda împotriva celor din Israel: ”Nazism, nazism, Germania”, cum credeți că s-ar simți? Așa ne simțim și noi atunci când strigați ”Serbia, Serbia”, pentru că ei au omorât și masacrat mii de civili kosovari. De ce vă atingeți de rănile noastre? De ce nu strigați ”SUA, SUA”, ci ”Serbia, Serbia”? În ultimii ani, Națiunile Unite au clasificat drept genocid războiul care a avut loc cu Serbia în '99... așa că voi strigați numele unui stat care a comis genocid împotriva noastră.

Apoi, Qeqa Krelani a trecut la laude la adresa tricolorilor. Ea s-a declarat impresionată de Ianis Hagi - ”E un jucător magic și foarte, foarte inteligent. De asemenea, joacă cu ambele picioare, ceea ce e rar în fotbal” -, dar și de Mircea Lucescu. ”Am spus de mai multe ori că este cel mai bun. A preluat echipa în august și uite ce a reușit să facă până acum, record în statistici! Și aveți și o echipă înfometată, iar chimia dintre ei e incredibilă. În ziua de azi, mulți antrenori iau în calcul punctele mai înaintea energiei și chimiei pe care o au jucătorii între ei. În fotbal, cea mai important este chimia, iar ăsta este un lucru pe care România îl are. Iar să câștigi șase meciuri este un exemplu perfect”.