Ce pensie are Ion Țiriac? Dezvăluirile milionarului: „Mi-e rușine să spun. Asta nu este foarte meritoriu din partea mea”

Casa Națională de Pensii a început să trimită deciziile de recalculare a pensiilor de la mijlocul lui august. Întrebat dacă i s-a mărit pensia, miliardarul Ion Țiriac a făcut o dezvăluire neașteptată și a dat un sfat românilor.

Casa Națională de Pensii a început să trimită deciziile de recalculare începând cu 16 august 2024. Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” a Gazetei Sporturilor, cunoscutul miliardar i-a făcut câteva mărturisiri interesante jurnalistului Ovidiu Ioanițoaia. Ce pensie are Ion Țiriac? a fost unul dintre subiectele care au fost abordate.

Conform unor informații publice, Ion Țiriac are o pensie de 12.000 de lei lunar, datorită unei cariere sportive consistente și a faptului că a avut post în Ministerul de Interne. Conform declarațiilor din platoul GSP, această pensie nu va crește, pentru că omul de afaceri nu a avut un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani.

„Mi-e rușine să spun”

Ion Țiriac a fost întrebatde Ovidiu Ioanițoaia: „Ce pensie primiți de la statul român?”

- Domnule Țiriac, ați primit pensia recalculată. Aveți pensie, nu?

- Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă... asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu...

- Dar spuneți-mi estimarea asta că averea dumneavoastră ar fi de 2,1 miliarde de euro e corectă?

- Cred că ne jignește lumea, domne! Oamenii ăștia muncesc în fiecare an. Eu am muncit pentru turneul ăla de tenis de la Madrid 20 de ani.

Sfatul lui Țiriac: „asigurați-vă”

Țiriac a explicat cum a făcut avere din vânzarea turneului de tenis de la Madrid: „Sigur că îl cumperi cu 3 lei și îl vinzi cu 400. Dar ai făcut ceva cu el! Adică nu vinzi același lucru.”

El a mai menționat că deține cea mai mare companie de asigurări din România și a dat tuturor un sfat:

„Iar sfatul meu pentru oameni este: asigurați-vă cu orice aveți! Dar sunt multe asigurări în România. Nu numai a noastră.”

- Aveți o companie de asigurări, da?

- Nici nu-mi spun numele. Însă ăștia au venit și le-au dat câștigătorilor, adică tuturor medaliaților, patru ani de zile asigurare totală. Nu numai la mașini, ci și de viață. Mi-am scos pălăria! Dar nu am făcut asta ca să-mi aduc alți doi clienți. Nu-mi trebuie clienți. Cine vine vine. Cine nu vine nu vine.

„Nu sunt bogat! Am dat totul fundației, cu plăcere. Iar ce fac eu astăzi e din cauză că am avut mai mult noroc în viață decât alții”, a mai încheiat el tema averii personale.