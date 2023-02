Cazul Sepsi – Craiova aruncă Superliga în aer: De ce verdictul final e crucial

De remarcat că acest caz ultramediatizat a împărțit Superliga în două tabere. Pentru că verdictul final va influența zona de play-off, unde intră primele șase clasate din campionat.

FCSB, prin vocea finanțatorului Gigi Becali, a anunțat că speră ca punctele de la meciul Sepsi – FC U Craiova 1948 să fie câștigate de olteni. „Îl vreau pe Mititelu (n.r. – în play-off), nu Sepsi. De ce? Nu ca să am eu un aliat, ci să am pe unul care să bată celelalte echipe. Le va bate Mititelu de n-ai să vezi! Dumnezeu va face dreptate. Am încredere în Mititelu. Are echipă bună, joacă fotbal“, a spus latifundiarul din Pipera.

Rapid, în schimb, aflată acum pe locul 4 din 6, la 13 puncte de locul 7, primul de play-out, e asigurată de prezența în play-off, dacă punctele rămân la Sepsi. În schimb, dacă printr-un scenariu care acum pare SF, punctele de la meciul Sepsi – FC U Craiova 1948 vor ajunge în contul oltenilor, atunci Rapid va fi la doar 10 puncte de formația din Bănie. Și, teoretic, poate rata play-off-ul în cele patru etape rămase, în care mai sunt 12 puncte puse în joc.

Superliga, etapa a 26-a

Clasament

1. Farul Constanța 26 16 7 3 49-25 55

2. CFR Cluj 26 17 2 7 41-23 53

3. FCSB 26 14 6 6 43-30 48

4. Rapid 26 13 7 6 35-22 46

5. CSU Craiova 26 13 6 7 33-25 45

6. Sepsi 26 10 8 8 42-24 38

7. FC U Craiova 1948 26 9 6 11 31-30 33

8. Petrolul Ploiești 26 10 3 13 24-34 33

9. Botoșani 26 7 10 9 27-38 31

10. Chindia Târgoviște 26 7 9 10 31-37 30

11. Hermannstadt 26 9 8 9 27-26 26*

12. Voluntari 26 6 8 12 23-31 26

13. FC Argeș 26 6 8 12 20-37 26

14. Universitatea Cluj 26 5 10 11 20-33 25

15. UTA 26 5 9 12 24-35 24

16. Mioveni 26 3 9 14 19-39 18

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.

*Hermannstadt, penalizată cu 9 puncte.