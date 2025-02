Cum va arăta viața Simonei Halep după retragerea din tenis. Și-a stabilit o țintă majoră

Simona Halep, 33 de ani, știe ce vrea să facă mai departe în viața de după tenis. A declarat în nenumărate râduri că își dorește să devină mamă.

Deocamdată, nu are propria familie. A divorțat de Toni Iuruc pe 8 septembrie 2022. Cei doi s-au separat amiabil la notar, la mai puțin de un an de când au avut programată căsătoria civilă. Ei aveau programată căsătoria religioasă în data de 13 noiembrie, la Cazino Sinaia. Pe 21 octombrie 2022, Simona a fost depistată pozitiv cu roxadustat, iar de acolo a început calvarul din care nu și-a mai revenit.

Viața de după tenis va însemna pentru Simona administrarea afacerilor. Cea mai importantă investiție rămâne hotelul din Poiana Brașov. Apoi, o altă variantă este să devină antrenoare, însă, mai mult ca sigur, ofertele pentru a continua în tenis vor exista probabil și dinspre federație. Nu este exclus să-și deschidă propria academie de tenis, sfătuită de mentorul său, Ion Țiriac.

„Vreau să văd ce va fi în viitor”

Simona Halep i-a mulțumit în mod special australianului Darren Cahill, despre care se știe că se va retrage în acest an din antrenorat. „Darren Cahill a avut un impact să câștig un Grand Slam, mi-a spus că am capacitatea fizică și psihică să câștig, dar vreau să le mulțumesc tuturor.

Am simțit și când eram suspendată că am avut o susținere enormă, necondiționată, dar este foarte real, eu sunt împăcată, știu că nu am greșit față de tenis, doar am fost scoasă din circuit, poate așa s-a vrut, ăsta a fost sistemul.

Primul titlu de Grand Slam mi-a intrat la suflet, este visul oricărui copil să ridice un trofeu. În acest moment vreau doar să mă odihnesc, sunt o jucătoare epuizată emoțional, vreau să mă odihnesc și o să las viața să vină de la sine.

Mi-am luat la revedere în fața oamenilor de la Cluj, acasă, oamenii mi-au arătat iubire, dar am înțeles că asta e decizia corectă, dacă nu te poți antrena, pentru că eu nu sunt doar genul care să vină pe teren.

Au fost semne că trebuie să mă opresc. O iau ca atare, poate e spre bine, să privesc spre altă direcție. Nu îmi fac planuri, vreau să văd ce va fi în viitor. Consider că am făcut ce poate nimeni nu și-ar fi imaginat în România. Să vin de la Constanța și să joc pe cele mai mari arene, deci fără regret privim înainte”, a spus Halep, la conferința de presă de după meciul care i-a adus finalul carierei, cu Lucia Bronzetti.