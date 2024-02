Scandal la Rapid după ce Albu și Borza au petrecut într-un club după înfrângerea cu 3-1 de la Iași. Daniel Niculae: „Vor fi excluși din lot”

Alexandru Albu (30 de ani) și Andrei Borza (18 ani) au fost surprinși într-un club de noapte după înfrângerea Rapidului în deplasare la Poli Iași, scor final 3-1 și riscă, cel mai probabil, excluderea din lot.

Daniel Niculae, președintele Rapid, a reacționat după escapada celor doi și a declarat pentru GSP că „vor fi excluși și vor primi sancțiune financiară pe măsură”.

„Nu aveau voie să facă așa ceva, erau în cantonament, au plecat fără să spună nimănui. Vor fi excluși din lot pe o perioadă nedeterminată și vor primi și o sancțiune financiară pe măsură, dar care va fi stabilită conform regulamentului de ordine interioară”, a spus Niculae.

„Este o lipsă de respect la adresa tuturor: a fanilor, a conducerii, a colegilor. Nu se poate să faci așa ceva, mai ales după ce pierzi un meci și știi că peste 3 zile joci o etapă intermediară! Dar, în primul rând, nu e admisibil să pleci din cantonament și să faci așa ceva!”, a mai declarat președintele Rapid.

Acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu, a avut, la rândul său, o reacție pe măsura gestului celor doi: „OK, pot să înțeleg că am pierdut, e o întrecere sportivă. Dar nu pot înțelege și că pe doi jucători dintre jucătorii mei nu i-a durut eșecul. Asta are legătură cu dorința de a fi campion. Fără suflet, fără să te doară nu poți fi campion”.

Mai mult, Șucu spune că prelungirea contractului pentru Alexandru Albu este în pericol.

„Cel mai ciudat mi se pare cazul lui Alexandru Albu, care se află în mijlocul negocierilor pentru prelungirea de contract. Acum, nu știu la ce se mai poate aștepta el de la noi”, a spus Dan Șucu.

Galeria Rapidului salută poziția conducerii

Potrivit GSP.ro, Alexandru Albu este unul dintre preferații galeriei pentru devotamentul pe care l-a arătat de-a lungul timpului, dar și pentru atitudinea anti-FCSB pe care nu ezită să o expună.

Cu toate acestea, Liviu „Bocciu” Ungurean, liderul galeriei giuleștenilor, salută atitudinea clubului în legătură cu cei doi.

„Noi, galeria și suporterii, cei care iubim Rapidul, vom rămâne în continuare alături de echipă și nu e treaba noastră să ne băgăm în asemenea lucruri”, este poziția lui „Bocciu”.

„Dar salutăm și suntem solidari cu poziția conducerii în acest caz. La Rapid nu e posibil să ai asemenea derapaje grosolane, mai ales după o înfrângere care ne-a durut atât de mult pe toți”.

„Avea dreptate domnul Șucu, numai noi știm cum am ajuns acasă de la Iași. Și să auzim că doi jucători s-au dus să se distreze în club?! Înseamnă că pe ei nu i-a durut, că nu le-a păsat, că nu simt ca noi. Adică e clar că nu suntem pe aceeași lungime de undă”, a mai spus Liviu „Bocciu” Ungurean.

Galeria Rapidului a fost prezentă și în deplasarea de la Iași și a încurajat echipa până în final.