Arabia Saudită, părțile întunecate ale unui paradis financiar: Ce se ascunde în spatele petrodolarilor

Mondialul găzduit de Qatar, anul trecut, i-a înnebunit pe arabii din zona Golfului Persic! Numai cine a trăit în această regiune poate înțelege rivalitatea și orgoliile existente aici. Pentru ceilalți, dovada cea mai bună în acest sens e „fenomenul saudit“, născut după CM 2022.

Încă de când Mondialul din Qatar era în desfășurare, saudiții, invidioși pe succesul țării vecine, au trecut la treabă, dornici să iasă și ei în evidență. Așa s-a născut povestea trecerii lui Cristiano Ronaldo (38 de ani) la Al-Nassr Riad. Care, la vremea respectivă, a fascinat lumea sportului datorită sumelor implicate în această afacere.

Între timp, astfel de mutări au devenit ceva banal, când vorbim despre campionatul saudit. Mai mult decât atât, a devenit clar că sumele astronomice cheltuite de saudiți în fotbal au un scop precis: găzduirea Mondialului din 2034. Pentru care șefii sportului din această țară au și depus candidatura oficială, în această săptămână. Bugetul alocat acestui proiect: peste un miliard de dolari!

Așadar, Arabia Saudită a deschis larg „robinetul“ cu petrodolari. La prima vedere, vorbim despre noul „El Dorado“ al fotbalului. Cel puțin pentru cei care privesc lucrurile de afară. Cei care au ajuns însă Regat s-au și convins, între timp, de o realitate dură: în Arabia Saudită nu curg, totuși, numai lapte și miere!

„Detestă fiecare minut din ce trăiesc acolo!“

Publicația britanică „The Sun“ tocmai a publicat un material în care, pe surse, a relatat mărturiile unor vedete care au ajuns în fotbalul saudit, în această vară.

„Saudiții vor găzdui, aproape sigur, Mondialul din 2034, ceea ce înseamnă încă un turneu final desfășurat pe timp de iarnă. Până atunci însă, ei se confruntă cu o situație stânjenitoare. Mulți dintre jucătorii și managerii care au ajuns acolo vor să se întoarcă deja acasă. SunSport a aflat că o parte dintre vedetele care au semnat contracte în Arabia Saudită regretă enorm pasul făcut. Acești oameni detestă fiecare minut din ce trăiesc acolo!“, e un fragment din textul publicat în „The Sun“.

Sursa citată a explicat că cei care nu s-au adaptat la viața într-o țară foarte diferită de restul lumii, ma ales dacă facem comparația cu Occident și SUA, se află în imposibilitatea de a pleca imediat. „Mulți dintre ei au semnat contracte pe 2 ani. Rămâne de văzut dacă pot pleca înainte de expirarea angajamentelor“, a notat publicația britanică.

Viață monotonă într-o țară care se deschide treptat

Ceea ce scrie acum „The Sun“ nu e tocmai surprinzător. De fapt, vorbim despre o realitate de care s-au lovit, de-a lungul anilor, românii care au activat în Regat. În discuțiile private cu jurnaliștii din țară, nu o dată, ei s-au referit la Arabia Saudită ca fiind „o închisoare în aer liber“. Din cauza restricțiilor religioase, dar și viața monotonă de acolo.

„Practic, opțiunile sunt foarte limitate, odată ce ai terminat antrenamentele și meciurile. Mersul la mall și la restaurante. Cam atât. Iar pe astea le epuizezi după câteva săptămâni“, ne-au povestit, în trecut, jucătorii și antrenorii români, aflați sub contract cu diferite formații saudite. De precizat că, în ultimii ani, această țară a făcut pași mari de tot spre o schimbare în bine. Concret, de când puterea a fost preluată de Mohammed bin Salman – a devenit prințul moștenitor în 2017 și prim-ministru în 2022 – Arabia Saudită a devenit o destinație tot mai deschisă. Și a început să găzduiască evenimente care, cândva, erau de neconceput pentru această țară. De pildă, „MDL Beast Festival“, la fel ca „Untold“, dar în mijlocul deșertului. În plus, femeile își pot lua acum carnet de conducere. Ceea ce era interzis pentru ele până în 2018. În plus, accesul lor pe stadioanele de fotbal a fost permis tot din 2018.

Chiar și așa, impactul cu viața din Regat poate fi dur pentru un om sosit aici din Occident. Așa se și explică articolul publicat de britancii de la „The Sun“.

Randament scăzut pentru niște vedete

Revenind la partea strict sportivă, Arabia Saudită are o problemă pentru marii jucători care au ajuns aici. Chiar dacă formații precum Al-Hilal, Al-Ittihad sau Al-Nassr sunt pline de vedete internaționale, în continuare, primul „11“ trebuie să fie completat și cu niște jucători localnici. Care, deși au calitate, nu sunt totuși de nivelul colegilor sosiți de la PSG, Real Madrid sau Manchester City.

Deși foarte tehnici, jucătorii saudiți sunt deficitari, când vorbim despre disciplina tactică. Mai pe înțelesul tuturor, asta înseamnă să știi să dai o pasă la momentul potrivit, să „citești“ jocul, să te poziționezi corect pe teren și să ai o inteligență fotbalistică. Tocmai pentru că saudiților le lipsesc aceste „ingrediente“ au de suferit și colegii lor de elită. De aici și randamentul lor scăzut în Saudi Pro League. Iată câteva statistici ale unor jucători care făceau furori până de curând în campionatele puterince din Europa:

*Karim Benzema (Al-Ittihad Jeddah) – 3 goluri în șapte partide din actualul sezon.

*Neymar (Al-Hilal Riad) – Un singur gol în cinci meciuri de când a debutat în fotbalul asiatic.

*Riyad Mahrez (Al-Ahli Jedsah) – 3 goluri în nouă apariții în această stagiune.

Desigur, avem și exemple cu jucători care s-au adaptat rapid la fotbalul saudit. De pildă, Sadio Mane marchează pe bandă la Al-Nassr (7 reușite în 12 apariții), iar colegul său, Cristiano Ronaldo, stă și mai bine (11 goluri în 11 meciuri). Per total însă, acomodarea fotbalistică e o problemă reală pentru multe dintre vedetele sosite în Regat.

Românii, fericiți la echipe mici

Spre deosebire de „greii“ care s-au transferat în prima ligă saudită, pe sume astronomice, dar care se plâng neoficial de condițiile de viață, românii au fost mult mai flexibili. Desigur, nici lor nu le-a fost ușor în Regat. Dar punând în balanță sumele câștigate cu sacrificiile necesare acomodării, cei mai mulți au ajuns la concluzia că experiența saudită e una benefică și profitabilă. De altfel, românii care au activat în Arabia Saudită au lăsat o impresie foarte bună, nu doar în această țară, ci la nivelul fotbalului din zona Golfului Persic. Oameni precum Cosmin Olăroiu, Răzvan Lucescu sau Mirel Rădoi sunt foarte iubiți în zonă.

La ora actuală, românii care activează în Regat nu mai au acces la echipele mari, cele din fruntea clasamentului. În schimb, avem jucători la grupări din subsolul ierarhiei primei ligi: Cordea (Al-Tai), Tătărușanu (Abha), Burcă și Florin Tănase (Al Akhdoud), Toșca (Al-Riyadh) și Nicolae Stanciu (Damak). Vorbim despre formații aflate de la locul 10 din 18 în jos. Iar antrenorii români din prima ligă saudită sunt Laurențiu Reghecampf (Al-Tai), Cosmin Contra (Damak) și George Timiș (Abha). Ultimul a fost numit în funcție de curând, după demiterea principalului Czesław Michniewicz.

Cele mai sonore transferuri din această vară în Regat

Jucător De unde a venit Suma plătită (euro)

Al-Ahli Jeddah

Gabri Veiga (21 de ani) Celta Vigo 40.000.000

Riyad Mahrez (32 de ani) Man. City 35.000.000

Allan Saint-Maximin (26 de ani) Newcastle 27.200.000

Edouard Mendy (31 de ani) Chelsea 18.500.000

Roberto Firmino (31 de ani) Liverpool Liber de contract

Al-Ittihad Jeddah

Karim Benzema (35 de ani) Real Madrid Liber de contract

Fabinho (29 de ani) Liverpool 46.700.000

Jota (24 de ani) Celtic 29.100.000

N'Golo Kanté (32 de ani) Chelsea Liber de contract

Al-Nassr Riad

Otavio (28 de ani) Porto 60.000.000

Sadio Mane (31 de ani) Bayern Munchen 30.000.000

Aymeric Laporte (29 de ani) Man. City 27.500.000

Seko Fofana (28 de ani) Lens 25.000.000

Marcelo Brozovic (30 de ani) Inter Milano 18.000.000

Alex Telles (30 de ani) Man. United 7.000.000

Al-Shabab Riad

Habib Diallo (28 de ani) Strasbourg 18.000.000

Yannick Carrasco (30 de ani) Atl. Madrid 15.000.000

Al-Hilal Riad

Neymar (31 de ani) PSG 90.000.000

Rúben Neves (26 de ani) Wolverhampton 55.000.000

Malcom (26 de ani) Zenit Sankt Petersburg 45.000.000

Sergej Milinković-Savić (28 de ani) Lazio 40.000.000

Aleksandar Mitrovic (28 de ani) Fulham 52.600.000

Kalidou Koulibaly (32 de ani) Chelsea 23.000.000

Bono (32 de ani) Sevilla 21.000.000

Al-Ettifaq Dammam

Jordan Henderson (33 de ani) Liverpool 14.000.000

Georginio Wijnaldum (32 de ani) PSG 8.000.000

Jack Hendry (28 de ani) Club Brugge 6.900.000

Moussa Dembélé (27 de ani) Lyon Liber de contract

Marii antrenori din prima ligă saudită

Club Manager

Al-Ettifaq Steven Gerrard

Al-Fateh Slaven Bilić

Al-Hilal Jorge Jesus

Al-Ittihad Nuno Espírito Santo